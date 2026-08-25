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Фінансовій розвідці РФ відкриють доступ до всіх грошових переказів росіян

Банківські карти РФ
Фінансовій розвідці РФ відкриють доступ до всіх грошових переказів росіян

Федеральна служба з фінансового моніторингу Росії (Росфінмоніторинг) з 1 вересня 2026 року отримає прямий доступ до відомостей про грошові операції громадян через Систему швидких платежів (СБП), картки "Мир" та єдиний QR-код.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Інформацію спецслужбі передаватиме Національна система платіжних карт (НСПК) через єдину систему міжвідомчої електронної взаємодії. Обсяг, склад і строки надання даних сторони визначать в окремій угоді, яку має погодити Центробанк РФ.

Відповідний закон у грудні 2025 року підписав Володимир Путін за ініціативою уряду. Раніше відомство мусило надсилати індивідуальні запити до конкретних банків, а пряме підключення до баз НСПК має спростити та прискорити контроль трансакцій. При цьому самій НСПК заборонено повідомляти про факт передачі даних Росфінмоніторингу.

Посилення контролю за рахунками та критерії блокувань

У межах змін до законодавства щодо протидії відмиванню коштів Росфінмоніторинг уже має право блокувати операції клієнтів банків, яких підозрюють у легалізації незаконних доходів чи фінансуванні екстремізму.

Паралельно Центробанк РФ визначив для банків перелік ознак підозрілих операцій, які мають автоматично блокуватися:

  • переказ у нетиповий для клієнта час доби або на нехарактерну суму;
  • операція з нового чи підозрілого пристрою;
  • наявність отримувача в базах даних учасників шахрайських схем;
  • зміна номера телефону в онлайн-банку або на порталі "Госуслуги" безпосередньо перед платежем;
  • переказ коштів новому адресату (якому не надсилали гроші останні пів року) після попереднього поповнення власного рахунку на суму від 200 тис. рублів.

Нагадаємо, росіяни масово виводять кошти в кеш. Найбільші банки РФ втратили рекордні 2,4 трлн рублів. У 2026 році банківська система Росії зіткнулася з найбільшим від початку повномасштабної війни відтоком готівки.

Автор:
Максим Кольц

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