Кожен другий російський банк зіткнувся з масовим відтоком вкладів

У липні 2026 року принаймні 152 із 301 російського банку зафіксували скорочення коштів клієнтів на строкових депозитах. Така тенденція охоплює вже кожен другий банк країни на тлі погіршення умов для збереження коштів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані The Moscow Times.

У червні чистий відток демонстрували 138 фінансових установ, а в травні — 134. Попередні пікові значення охолодження інтересу до депозитів фіксували в листопаді 2025 року (154 банки) та червні 2024 року (197 банків).

Причини відтоку коштів та перехід у готівку

Хоча офіційно Центробанк РФ звітує про незначне загальне зростання залишків на рахунках у липні (на 0,3%, або 234 млрд рублів), ситуація в роздрібному сегменті стрімко погіршується. Згідно з опитуваннями, частка росіян, які вважають банківські рахунки найкращою формою заощадження, впала до мінімуму з грудня 2022 року (36%). Натомість кількість прихильників готівки зросла до 37% — це максимум із осені 2022 року.

Голова Сбербанку Герман Греф раніше також заявляв про "значний відток" коштів у липні. За даними ЦБ, за пів року (з лютого до липня) громадяни зняли з депозитів і поточних рахунків майже 2,6 трлн рублів, через що обсяг готівки в обігу перевищив 21,5 трлн рублів.

На зниження привабливості депозитів вплинули кілька чинників:

зростання податкового тиску та падіння реальних доходів на тлі випереджального зростання витрат (на 13,7% за пів року);

зниження ключової ставки та падіння середньої дохідності вкладів у топ-10 банках до 12,9% у серпні, що виявилося нижчим за інфляційні очікування громадян (13,7%);

поширення чуток про можливу заморозку вкладів, відключення мобільного інтернету та загальна економічна невизначеність.

За даними Росстату, у першому півріччі 2026 року частка доходів, які росіяни спрямовували на заощадження, скоротилася з 10% до 4,4%. Водночас опитування свідчать, що 58% жителів РФ взагалі не мають фінансової подушки безпеки на випадок втрати основного доходу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни масово виводять кошти в кеш, а найбільші банки РФ втратили рекордні 2,4 трлн рублів. Банківська система зіткнулася з найбільшим від початку повномасштабної війни відтоком готівки, який охопив провідні фінансові установи країни.