Каждый второй российский банк столкнулся с массовым оттоком вкладов

В июле 2026 года как минимум 152 из 301 российского банка зафиксировали сокращение средств клиентов на срочных депозитах. Такая тенденция охватывает каждый второй банк страны на фоне ухудшения условий для сохранения средств.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные The Moscow Times.

В июне чистый отток демонстрировали 138 финансовых учреждений, а в мае 134. Предыдущие пиковые значения охлаждения интереса к депозитам фиксировали в ноябре 2025 года (154 банка) и июне 2024 года (197 банков).

Причины оттока средств и обналичивание.

Хотя официально Центробанк РФ отчитывается о незначительном общем росте остатков на счетах в июле (на 0,3%, или 234 млрд рублей), ситуация в розничном сегменте стремительно ухудшается. Согласно опросам, доля россиян, считающих банковские счета лучшей формой сбережения, упала до минимума с декабря 2022 года (36%). Количество сторонников наличности выросло до 37% — это максимум с осени 2022 года.

Глава Сбербанка Герман Греф ранее также заявлял о "значительном оттоке" средств в июле. По данным ЦБ, за полгода (с февраля по июль) граждане сняли с депозитов и текущих счетов почти 2,6 трлн рублей, из-за чего объем наличных денег в обращении превысил 21,5 трлн рублей.

На снижение привлекательности депозитов повлияли несколько факторов:

рост налогового давления и падение реальных доходов на фоне опережающего роста расходов (на 13,7% за полгода);

снижение ключевой ставки и падение средней доходности вкладов в топ-10 банках до 12,9% в августе, что оказалось ниже инфляционных ожиданий граждан (13,7%);

распространение слухов о возможной заморозке вкладов, отключении мобильного интернета и общей экономической неопределенности.

По данным Росстата, в первом полугодии 2026 года доля доходов, которые россияне направляли на сбережения, сократилась с 10% до 4,4%. В то же время, опросы свидетельствуют, что 58% жителей РФ вообще не имеют финансовой подушки безопасности на случай потери основного дохода.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне массово выводят средства в кэш, а крупнейшие банки РФ потеряли рекордные 2,4 трлн рублей. Банковская система столкнулась с самым большим с начала полномасштабной войны оттоком наличных денег, который охватил ведущие финансовые учреждения страны.