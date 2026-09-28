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Газ в Европе дорожает из-за задержек поставок из Катара и кризиса в Ормузском проливе

СПГ хранилище
Газ в Европе дорожает из-за задержек поставок из Катара и кризиса в Ормузском проливе / Unsplash

Цены на природный газ в Европе пошли вверх, поскольку трейдеры оценивают продолжение форс-мажора на экспорт сжиженного газа (СПГ) из Катара и противоречивые сигналы по открытию Ормузского пролива.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Эталонные нидерландские фьючерсы выросли на 2,2% — до 73,67 евро за мегаватт-час, прервав падение на прошлой неделе, когда цены снизились более чем на 9%. Компания QatarEnergy продлила действие форс-мажора на поставки СПГ для итальянской компании Edison SpA до декабря. Также из-за трудностей с перевозкой газа проливом форс-мажор до ноября получил Пакистан.

В то же время, Иран заявил, что не будет смягчать свои условия для открытия водного пути после того, как президент США Дональд Трамп отклонил его последнее предложение, хотя и допустил возобновление переговоров на этой неделе.

Низкие запасы и угроза кризиса

Из-за затягивания дипломатических усилий Европа рискует не успеть восстановить низкие запасы газа до отопительного сезона. Ранее через Ормузский пролив проходила примерно пятая часть мирового экспорта СПГ, и продолжительный сбой усиливает острую конкуренцию среди мировых покупателей этого топлива.

Европейский Союз предупредил страны-члены о потенциальном ценовом кризисе, призвав рассмотреть меры по сокращению спроса и продолжить заполнение хранилищ. Сейчас европейские хранилища заполнены примерно на 71%, в то время как средний показатель за последние пять лет для этого сезона составляет 87%. В Германии, обладающей наибольшими мощностями хранения в Европе, резервуары заполнены лишь немногим более чем на 57%.

Прогнозы на зиму

По словам руководителя направления торговли швейцарской компании Axpo Holding AG Марко Заальфранка, этой зимой цены могут поступить резко:

  • в случае сочетания морозов в Европе и Азии с перебоями в поставках стоимость газа способна подскочить выше 100 евро за мегаватт-час;
  • если перебои с транзитом через пролив разрешат или Катар найдет другие способы экспорта СПГ, цены упадут;
  • В то же время эксперт отметил, что даже в случае падения цены вряд ли вернутся до довоенного уровня ниже 30 евро за мегаватт-час из-за сохранения неопределенности.

Напомним, ранее сообщалось, что мировые цены на СПГ могут резко возрасти этой зимой, поскольку запасы в Европе самые низкие за последние годы, а покупатели из Северной Азии сталкиваются с усиленной конкуренцией из-за того, что Ормузский пролив все еще закрыт.

Автор:
Максим Кольц

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