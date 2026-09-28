Газ у Європі дорожчає через затримки поставок із Катару та кризу в Ормузькій протоці

Ціни на природний газ у Європі пішли вгору, оскільки трейдери оцінюють продовження форс-мажору на експорт скрапленого газу (СПГ) із Катару та суперечливі сигнали щодо відкриття Ормузької протоки.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Еталонні нідерландські ф'ючерси зросли на 2,2% — до 73,67 євро за мегават-годину, перервавши падіння минулого тижня, коли ціни знизилися більш ніж на 9%. Компанія QatarEnergy продовжила дію форс-мажору на поставки СПГ для італійської компанії Edison SpA до грудня. Також через труднощі з перевезенням газу протокою форс-мажор до листопада отримав Пакистан.

Водночас Іран заявив, що не пом'якшуватиме свої умови для відкриття водного шляху після того, як президент США Дональд Трамп відхилив його останню пропозицію, хоча й припустив відновлення переговорів цього тижня.

Низькі запаси та загроза кризи

Через затягування дипломатичних зусиль Європа ризикує не встигнути відновити низькі запаси газу до опалювального сезону. Раніше через Ормузьку протоку проходила приблизно п'ята частина світового експорту СПГ, і тривалий збій посилює гостру конкуренцію серед світових покупців цього палива.

Європейський Союз попередив країни-члени про потенційну цінову кризу, закликавши розглянути заходи зі скорочення попиту та продовжити заповнення сховищ. Зараз європейські сховища заповнені приблизно на 71%, тоді як середній показник за останні п'ять років для цього сезону становить 87%. У Німеччині, яка має найбільші потужності зберігання в Європі, резервуари заповнені лише трохи більше ніж на 57%.

Прогнози на зиму

За словами керівника напряму торгівлі швейцарської компанії Axpo Holding AG Марко Заальфранка, цієї зими ціни можуть повестися різко:

у разі поєднання морозів у Європі та Азії з перебоями в поставках вартість газу здатна підскочити вище за 100 євро за мегават-годину;

якщо перебої з транзитом через протоку вирішать або Катар знайде інші способи експорту СПГ, ціни впадуть;

водночас експерт зазначив, що навіть у разі падіння ціни навряд чи повернуться до довоєнного рівня нижче за 30 євро за мегават-годину через збереження невизначеності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що світові ціни на СПГ можуть різко зрости цієї зими, оскільки запаси в Європі є найнижчими за останні роки, а покупці з Північної Азії стикаються з посиленою конкуренцією через те, що Ормузька протока все ще закрита.