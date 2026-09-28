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Саудівська Аравія відновила експорт нафти в обхід Ормузької протоки

Саудівська Аравія відновила експорт нафти в обхід Ормузької протоки
Саудівська Аравія відновила експорт нафти в обхід Ормузької протоки

Саудівська Аравія відновила повноцінний експорт нафти через трубопровід "Схід-Захід" після ремонту пошкоджень від атак дронів. Прокачування вже сягнуло близько 3,5 млн барелів на добу, що повертає королівству важливий альтернативний маршрут постачання в обхід Ормузької протоки.

Про це інформує Dilo з посиланням на Bloomberg.

Загальна пропускна здатність трубопроводу становить близько 7 млн барелів на добу. Приблизно 2 млн барелів зазвичай спрямовують на нафтопереробні заводи західного узбережжя Саудівської Аравії, а до 5 млн барелів можуть використовуватися для експорту.

Маршрут веде до порту Янбу на Червоному морі та дозволяє зменшити залежність від перевезень через Ормузьку протоку, де судноплавство залишається ризикованим через війну з Іраном.

Після пошкодження трубопроводу Саудівська Аравія збільшила поставки через Ормуз. У вересні загальний експорт нафти королівства перевищив 5 млн барелів на добу — найбільше від початку війни, причому значна частина вантажів прямувала до Азії.

Відновлення маршруту через Червоне море також важливе для європейських покупців. Після атак частині клієнтів повідомляли, що у жовтні вони не отримають нафту за довгостроковими контрактами.

Водночас ризики для постачань не зникли. Маршрут через Червоне море проходить до Янбу, а останнім часом хусити посилили атаки на об'єкти в Саудівській Аравії, зокрема енергетичну інфраструктуру.

Нагадаємо, 22 вересня Саудівська Аравія вже частково відновила роботу нафтопроводу "Схід-Захід" після його зупинки через атаки дронів. Тоді прокачування відновили на низькому рівні.

Додамо, 28 вересня Brent торгувалася вище $100 за барель на тлі невизначеності навколо війни між США та Іраном і ризиків для постачання нафти з Близького Сходу.

Автор:
Тетяна Гойденко

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