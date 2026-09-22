Саудівська Аравія відновила роботу нафтопроводу після атак дронів: як відреагували ціни на нафту

Саудівська Аравія знову запустила свій головний нафтопровід “Схід-Захід” і вже сьогодні планує відновити продаж нафти з порту на Червоному морі. Трубопровід довелося закрити ще 13 вересня через атаки дронів, через що постачання повністю зупинилися.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Вплив на світові ринки та ціни на нафту

Новина про відновлення поставок допомогла заспокоїти світові ринки нафти та стимулювала падіння цін. На тлі цих подій ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися більш ніж на 2 долари за барель, досягнувши найнижчого рівня з 8 вересня.

Через попередні перебої з постачанням через Ормузьку протоку на тлі військового конфлікту за участю США, Ізраїлю та Ірану, провідний експортер ОПЕК активно використовував цей трубопровід для перенаправлення близько 4 мільйонів барелів на день — що становить приблизно 4% світових поставок — безпосередньо до порту Янбу.

Темпи перезапуску та плани компанії Saudi Aramco

За інформацією інсайдерів, одразу після перезапуску нафтопровід почав функціонувати на зниженій швидкості. Водночас одне з джерел повідомляє, що компанія прагне повернутися до довоєнних темпів прокачування на рівні 4 мільйонів барелів на добу, хоча представник служби безпеки попереджає, що повне відновлення може зайняти кілька тижнів.

На першому етапі трубопровід спрямує сировину на нафтопереробні заводи Saudi Aramco на узбережжі Червоного моря, а перше судно планується завантажити в Янбу вже сьогодні з подальшим призначенням до Китаю.

Наслідки зупинки трубопроводу

Трубопровід зупинили 13 вересня внаслідок нападів. Через це Aramco вже була змушена затримати поставки частині європейських клієнтів із порту Янбу на Червоному морі.

Різке припинення поставок спровокувало панічні настрої серед покупців, які змушені терміново шукати альтернативні джерела імпорту. Зокрема, польська компанія Orlen SA оголосила понад десять тендерів, намагаючись у найкоротші терміни забезпечити необхідні альтернативні постачання нафти.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня світові ціни на нафту дещо впали після повідомлень, що Саудівська Аравія планує відновити роботу нафтопроводу "Схід-Захід" на рівні близько половини його потужності впродовж кількох днів.