Ціна нафти на 18 вересня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Ціни на нафту у п’ятницю, 18 вересня, впали на 2%, продовживши втрати третій день поспіль, оскільки зменшення побоювань щодо перебоїв у постачанні до Саудівської Аравії переважило занепокоєння щодо розширення конфлікту на Близькому Сході.

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 18 вересня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent $102.53 - 2,2% WTI $100.04 - 1,8% Urals $121,61 + 8.80%

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 2,3 долара, або 2,2%, до 102,53 долара за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate впали на 1,85 долара, або 1,8%, до 100,04 долара за барель.

У четвер обидва еталонні сорти нафти завершили торги зниженням вартості приблизно на 1%.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, ринки здебільшого проігнорували побоювання щодо нових загроз для поставок, навіть попри те, що в четвер Саудівська Аравія та підтримувані Іраном єменські хусити обмінялися новими ударами через кордон, розширивши фронт війни на Близькому Сході.

Ціни знизилися після повідомлень, що Саудівська Аравія планує відновити роботу нафтопроводу Схід-Захід на рівні близько половини його потужності впродовж кількох днів, а також пропонує додаткові обсяги нафти азійським нафтопереробним підприємствам шляхом перевалки вантажів з танкера на танкер поблизу оманського порту Сохар.

Джерела, що спілкувалися з агентством, наводять різні оцінки щодо того, скільки часу знадобиться для відновлення роботи трубопроводу та нормалізації потоків нафти.

Нагадаємо, загроза блокування хуситами Баб-ель-Мандебської протоки ставить під удар 7% світових нафтопоставок, що провокує новий стрибок оптових цін і наблизить вартість дизеля до 100 грн/літр. Як це геополітичне загострення вплине на цінники вітчизняних АЗС, читайте в матеріалі Dilo.