На українських ринках подешевшала цибуля: скільки тепер коштує кілограм

Цього тижня в Україні знизилися відпускні ціни на ріпчасту цибулю. Зараз цибулю продають по 12–18 грн/кг, що в середньому на 10% дешевше, ніж тижнем раніше.

Як пише Dilo, про це повідомляє EastFruit.

За словами виробників, основною причиною зниження цін є початок збирання пізніх сортів овочів. Це призвело до суттєвого збільшення пропозиції на ринку.

Наразі фермери збувають переважно ту продукцію, яка не підлягає тривалому зберіганню через якісні характеристики.

Аналітики зазначають, що попри нинішнє зниження цін, цибуля в Україні в середньому на 35% дорожча, ніж у цей період минулого року. Тоді її продавали приблизно по 10–12 грн/кг. У вересні 2023–2024 років ціни на цибулю коливалися в межах 10–13 грн/кг.

Зауважимо, що тижнем раніше було зафіксовано зростання цін на ріпчасту цибулю. Фермери підвищили відпускні прайси через високий попит з боку оптовиків та ритейлу на тлі обмеженої пропозиції якісної продукції.