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На українських ринках подешевшала цибуля: скільки тепер коштує кілограм

цибуля
В Україні подешевшала цибуля / Freepik

Цього тижня в Україні знизилися відпускні ціни на ріпчасту цибулю. Зараз цибулю продають по 12–18 грн/кг, що в середньому на 10% дешевше, ніж тижнем раніше. 

Як пише Dilo, про це повідомляє EastFruit. 

За словами виробників, основною причиною зниження цін є початок збирання пізніх сортів овочів. Це призвело до суттєвого збільшення пропозиції на ринку.

Наразі фермери збувають переважно ту продукцію, яка не підлягає тривалому зберіганню через якісні характеристики.

Фото 2 — На українських ринках подешевшала цибуля: скільки тепер коштує кілограм

Аналітики зазначають, що попри нинішнє зниження цін, цибуля в Україні в середньому на 35% дорожча, ніж у цей період минулого року. Тоді її продавали приблизно по 10–12 грн/кг. У вересні 2023–2024 років ціни на цибулю коливалися в межах 10–13 грн/кг.

Зауважимо, що тижнем раніше було зафіксовано зростання цін на ріпчасту цибулю. Фермери підвищили відпускні прайси через високий попит з боку оптовиків та ритейлу на тлі обмеженої пропозиції якісної продукції.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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