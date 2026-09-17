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Морква дешевшає вже шість тижнів поспіль: скільки зараз коштує кілограм

морква
В Україні дешевшає морква / Depositphotos

В Україні шостий тиждень поспіль знижуються ціни на моркву врожаю 2026 року. За останній тиждень вона подешевшала в середньому на 10%.

Як пише Dilo, про це повідомляє EastFruit.

Нині в основних регіонах виробництва фермери продають моркву по 9–15 грн/кг ($0,20–0,34/кг). 

Чому фермери знижують ціни

За даними аналітиків, ціни знижуються через збільшення обсягів продукції на ринку та стриманий попит.

Фото 2 — Морква дешевшає вже шість тижнів поспіль: скільки зараз коштує кілограм

На ринку залишається багато моркви середніх сортів, яку складно довго зберігати. Фермерам потрібно реалізувати ці обсяги, тому вони поступово зменшують відпускні ціни.

Оптові компанії та торговельні мережі не поспішають купувати великі партії, оскільки продажі моркви в роздрібній торгівлі залишаються невисокими.

Учасники ринку допускають подальше здешевлення моркви, якщо попит залишатиметься на нинішньому рівні. Водночас нинішня ціна все ще на 32% вища, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, у середині червня виробники відвантажували моркву за ціною 22–30 грн/кг, а окремі гуртові партії високої якості пропонували майже по 40 грн/кг.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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