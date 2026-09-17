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Морковь дешевеет уже шесть недель подряд: сколько сейчас стоит килограмм

морковь
В Украине дешевеет морковь / Depositphotos

В Украине шестую неделю подряд снижаются цены на морковь урожая 2026 года. За последнюю неделю она подешевела в среднем на 10%.

Как пишет Dilo, об этом сообщает EastFruit.

В настоящее время в основных регионах производства фермеры продают морковь по 9–15 грн/кг ($0,20–0,34/кг).

Почему фермеры снижают цены

По данным аналитиков, цены снижаются из-за увеличения объемов продукции на рынке и сдержанного спроса.

Фото 2 — Морковь дешевеет уже шесть недель подряд: сколько сейчас стоит килограмм

На рынке остается много моркови средних сортов, которую сложно долго хранить. Фермерам нужно реализовать эти объемы, поэтому они постепенно сокращают отпускные цены.

Оптовые компании и торговые сети не спешат покупать крупные партии, поскольку продажи моркови в розничной торговле остаются невысокими.

Участники рынка допускают дальнейшее удешевление моркови, если спрос будет на нынешнем уровне. В то же время, нынешняя цена все еще на 32% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, в середине июня производители отгружали морковь по цене 22–30 грн/кг, а отдельные оптовые партии высокого качества предлагали почти по 40 грн/кг.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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