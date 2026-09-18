На украинских рынках подешевел лук: сколько теперь стоит килограмм

На этой неделе в Украине снизились отпускные цены на репчатый лук. Сейчас лук продают по 12–18 грн/кг, что в среднем на 10% дешевле недели ранее.

Как пишет Dilo, об этом сообщает EastFruit.

По словам производителей, основной причиной снижения цен является начало уборки поздних сортов овощей. Это привело к существенному увеличению предложения на рынке.

В настоящее время фермеры сбывают преимущественно ту продукцию, которая не подлежит длительному хранению из-за качественных характеристик.

Аналитики отмечают, что, несмотря на нынешнее снижение цен, лук в Украине в среднем на 35% дороже, чем в этот период прошлого года. Тогда ее продавали примерно по 10–12 грн/кг. В сентябре 2023-2024 годов цены на лук колебались в пределах 10-13 грн/кг.

Заметим, что неделей ранее был зафиксирован рост цен на репчатый лук. Фермеры повысили отпускные прайсы из-за высокого спроса оптовиков и ритейла на фоне ограниченного предложения качественной продукции.