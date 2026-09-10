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В Украине стремительно дорожает лук: цены выросли на 21% за неделю

лук
В Украине стремительно растут цены на лук / Depositphotos

На украинском рынке с начала текущей недели возобновился рост цен на репчатый лук. Повышать отпускные прайсы фермерам позволяет высокий спрос со стороны оптовиков и ритейлов на фоне ограниченного предложения качественной продукции.

Как пишет Dilo, об этом сообщает EastFruit.

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Аграрии готовы отгружать лук по цене 13–20 грн/кг ($0,29–0,45/кг), что в среднем на 21% дороже, чем в конце прошлой недели.

Основными факторами ценового скачка стали:

  • Ажиотажный спрос: оптовые компании активно скупают овощ как для текущих продаж, так и для закладки на хранение;
  • Дефицит качественного сырья: фермеры придерживают качественный лук в хранилищах, ожидая более высокие цены зимой, из-за чего на рынке возник временный дефицит.

Сегодня стоимость лука уже на 32% превышает показатели сентября прошлого года. Впрочем, ключевые игроки рынка считают нынешнее подорожание временным: уборка урожая продолжается, поэтому предложение будет оставаться высоким по меньшей мере до середины октября.

Фото 2 — В Украине стремительно дорожает лук: цены выросли на 21% за неделю

Крупнейшие производители лука в Украине

Среди ведущих производителей репчатого лука в Украине выделяются компании "Кищенцы" и Группа компаний ПАЭК.

  • Компания "Кищенцы",   расположена в селе Добра Черкасской области, выращивает овощи на площади 400 гектаров, в частности морковь и лук. У предприятия также есть современные мощности для хранения продукции, что способствует эффективной продаже. Кроме овощеводства, компания занимается животноводством, содержа около 4 700 голов крупного рогатого скота.
  • Группа компаний ПАЭК   (Южная агроэкспортная компания), работающая в Николаевской области, является одним из крупнейших агропредприятий в Украине. В ее пользовании около 130 тысяч гектаров земли. Основная деятельность компании – выращивание зерновых и технических культур, однако лук также занимает важное место в структуре производства.

Напомним, в Украине продолжают снижаться цены на картофель. Главной причиной этого стал массовый сбор урожая в основных регионах производства, что повлекло за собой резкое увеличение предложения на рынке.

Автор:
Татьяна Бессараб

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