В Україні стрімко дорожчає цибуля: ціни зросли на 21% за тиждень

На українському ринку з початку поточного тижня відновилося зростання цін на ріпчасту цибулю. Підвищувати відпускні прайси фермерам дозволяє високий попит з боку оптовиків та ритейлу на тлі обмеженої пропозиції якісної продукції.

Як пише Dilo, про це повідомляє EastFruit.

Скільки коштує кілограм

Наразі аграрії готові відвантажувати цибулю за ціною 13–20 грн/кг ($0,29–0,45/кг), що в середньому на 21% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Основними чинниками цінового стрибка стали:

Ажіотажний попит: оптові компанії активно скуповують овоч як для поточних продажів, так і для закладання на зберігання;

оптові компанії активно скуповують овоч як для поточних продажів, так і для закладання на зберігання; Дефіцит якісної сировини: фермери притримують якісну цибулю у сховищах, очікуючи на вищі ціни взимку, через що на ринку виник тимчасовий дефіцит.

Сьогодні вартість цибулі вже на 32% перевищує показники вересня минулого року. Втім, ключові гравці ринку вважають нинішнє подорожчання тимчасовим: збирання врожаю триває, тож пропозиція залишатиметься високою щонайменше до середини жовтня.

Найбільші виробники цибулі в Україні

Серед провідних виробників ріпчастої цибулі в Україні вирізняються компанії "Кищенці" та Група компаній ПАЕК.

Компанія "Кищенці", розташована в селі Добра на Черкащині, вирощує овочі на площі 400 гектарів, зокрема моркву та цибулю. Підприємство також має сучасні потужності для зберігання продукції, що сприяє ефективному продажу. Крім овочівництва, компанія займається тваринництвом, утримуючи близько 4 700 голів великої рогатої худоби.

Група компаній ПАЕК (Південна агроекспортна компанія), що працює у Миколаївській області, є одним із найбільших агропідприємств в Україні. В її користуванні — близько 130 тисяч гектарів землі. Основна діяльність компанії — вирощування зернових і технічних культур, однак цибуля також займає важливе місце в структурі виробництва.

Нагадаємо, в Україні продовжують знижуватися ціни на картоплю. Головною причиною цього стало масове збирання врожаю в основних регіонах виробництва, що спричинило різке збільшення пропозиції на ринку.