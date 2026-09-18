Налоговая разоблачила схему по продаже импортированных авто: нарушитель вернул 12 млн грн

Специалисты Государственной налоговой службы Украины доначислили более 12 млн гривен налоговых обязательств предприятию, которое занималось ввозом подержанных автомобилей и скрывало операции по их продаже.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу ГНС Украины.

Нарушения разоблачили во время комплексного мониторинга хозяйствующих субъектов, специализирующихся на импорте и реализации автотранспорта с пробегом.

Налоговики сопоставили информацию о пересечении таможенной границы, данные о фактической продаже автомобилей, полученных доходах и полноте поданного декларирования.

В ходе проверки выяснилось, что одно из предприятий активно завозило подержанные авто на таможенную территорию Украины, однако не было собственных торговых площадок для их сбыта. Проведенная внеплановая документальная проверка подтвердила, что компания систематически не отражала сделки по реализации транспорта в бухгалтерском и налоговом учете.

Плательщик согласился с выводами контролеров и перечислил всю определенную сумму долга — более 12 млн. гривен — в государственный бюджет в полном объеме.

Напомним, налоговая насчитала бизнесу 500 млн грн штрафов и назвала попавшие под удар отрасли. По результатам более 12 тысяч фактических проверок, проведенных подразделениями налогового аудита ГНС с начала 2026 года, в государственный бюджет уже поступило более 200 млн. гривен.