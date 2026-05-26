- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Бизнес получил 3,5 млн грн штрафов из-за жалоб граждан: каких нарушений больше всего
По результатам налогового контроля к отдельным налогоплательщикам применено более 3,5 млн. гривен финансовых санкций. Основанием для проверок стала информация в сообщениях о возможных нарушениях, которые граждане посылали через цифровой сервис TAX Control.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.
Этот электронный инструмент работает с конца прошлого года и направлен на противодействие теневому сектору экономики.
Статистика обращений показывает, что чаще всего граждане сообщали о следующих фактах:
- неприменение РРО/ПРРО или отказ в выдаче фискального чека – 47%;
- осуществление хозяйственной деятельности без государственной регистрации – 30%;
- отказ в безналичном расчете, торговлю без соответствующих лицензий или использование неоформленного труда – 23%.
Наибольшее количество сообщений о возможных нарушениях законодательства зафиксировано в Днепропетровской, Харьковской, Одесской областях и Киеве.
О TAX Control
Цифровой сервис TAX Control от налоговой службы – это удобный способ сообщить о неблагополучном бизнесе прямо со своего смартфона.
Виджет жалоб размещен в правом верхнем углу главной страницы сайта Государственной налоговой службы Украины.
Им следует воспользоваться в случае, если:
- Вам не выдали чек или выдали нефискальный чек;
- магазин или кафе отказываются принимать оплату картой;
- бизнес работает вообще без регистрации (нелегально).
В налоговой отмечают, что для передачи сообщения достаточно сделать несколько кликов. Вы посылаете информацию через сервис, и она автоматически попадает к налоговикам соответствующего региона. Полученные сообщения используются в качестве основания для организации фактических проверок магазинов, заведений питания и точек предоставления услуг.
Напомним, по состоянию на начало марта налоговая служба насчитала более 1,6 млн гривен штрафов по результатам обработки сообщений в системе TAX Control. Граждане активнее всего фиксировали случаи работы без кассовых аппаратов и отсутствие государственной регистрации бизнеса.