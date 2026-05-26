Бизнес получил 3,5 млн грн штрафов из-за жалоб граждан: каких нарушений больше всего

По результатам налогового контроля к отдельным налогоплательщикам применено более 3,5 млн. гривен финансовых санкций. Основанием для проверок стала информация в сообщениях о возможных нарушениях, которые граждане посылали через цифровой сервис TAX Control.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

Этот электронный инструмент работает с конца прошлого года и направлен на противодействие теневому сектору экономики.

Статистика обращений показывает, что чаще всего граждане сообщали о следующих фактах:

неприменение РРО/ПРРО или отказ в выдаче фискального чека – 47%;

осуществление хозяйственной деятельности без государственной регистрации – 30%;

отказ в безналичном расчете, торговлю без соответствующих лицензий или использование неоформленного труда – 23%.

Наибольшее количество сообщений о возможных нарушениях законодательства зафиксировано в Днепропетровской, Харьковской, Одесской областях и Киеве.

О TAX Control

Цифровой сервис TAX Control от налоговой службы – это удобный способ сообщить о неблагополучном бизнесе прямо со своего смартфона.

Виджет жалоб размещен в правом верхнем углу главной страницы сайта Государственной налоговой службы Украины.



Им следует воспользоваться в случае, если:

Вам не выдали чек или выдали нефискальный чек;

магазин или кафе отказываются принимать оплату картой;

бизнес работает вообще без регистрации (нелегально).

В налоговой отмечают, что для передачи сообщения достаточно сделать несколько кликов. Вы посылаете информацию через сервис, и она автоматически попадает к налоговикам соответствующего региона. Полученные сообщения используются в качестве основания для организации фактических проверок магазинов, заведений питания и точек предоставления услуг.

Напомним, по состоянию на начало марта налоговая служба насчитала более 1,6 млн гривен штрафов по результатам обработки сообщений в системе TAX Control. Граждане активнее всего фиксировали случаи работы без кассовых аппаратов и отсутствие государственной регистрации бизнеса.