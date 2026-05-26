Бізнес отримав 3,5 млн грн штрафів через скарги громадян: яких порушень найбільше

За результатами податкового контролю до окремих платників податків застосовано понад 3,5 млн гривень фінансових санкцій. Підставою для перевірок стала інформація у повідомленнях про можливі порушення, які громадяни надсилали через цифровий сервіс TAX Control.

Цей електронний інструмент працює з кінця минулого року і спрямований на протидію тіньовому сектору економіки.

Статистика звернень показує, що найчастіше громадяни повідомляли про такі факти:

незастосування РРО/ПРРО або відмову у видачі фіскального чека – 47 %;

здійснення господарської діяльності без державної реєстрації – 30 %;

відмову у безготівковому розрахунку, торгівлю без відповідних ліцензій або використання неоформленої праці – 23 %.

Найбільшу кількість повідомлень про можливі порушення законодавства зафіксовано у Дніпропетровській, Харківській, Одеській областях та місті Києві.

Про TAX Control

Цифровий сервіс TAX Control від податкової служби – це зручний спосіб повідомити про недоброчесний бізнес прямо зі свого смартфона.

Віджет скарг розміщений у правому верхньому куті головної сторінки сайту Державної податкової служби України.



Ним варто скористатися у разі, коли:

Вам не видали чек або видали нефіскальний чек;

магазин чи кафе відмовляються приймати оплату карткою;

бізнес працює взагалі без реєстрації (нелегально).

У податковій зазначають, що для надсилання повідомлення достатньо зробити кілька кліків. Ви надсилаєте інформацію через сервіс, і вона автоматично потрапляє до податківців відповідного регіону. Отримані повідомлення використовуються як підстава для організації фактичних перевірок магазинів, закладів харчування та точок надання послуг.

Нагадаємо, станом на початок березня податкова служба нарахувала понад 1,6 млн гривень штрафів за результатами опрацювання повідомлень у системі TAX Control. Громадяни найактивніше фіксували випадки роботи без касових апаратів та відсутність державної реєстрації бізнесу.