TAX Control в Україні: на що скаржаться громадяни та яку суму штрафів сплатив бізнес у 2026 році

гривні
Податкова нарахувала 1,6 млн гривень штрафів за результатами опрацювання повідомлень у системі TAX Control / Depositphotos

З початку 2026 року податкова служба нарахувала понад 1,6 млн гривень штрафів за результатами опрацювання повідомлень у системі TAX Control. Громадяни найактивніше фіксували випадки роботи без касових апаратів та відсутність державної реєстрації бізнесу.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Державної податкової служби України.

Згідно зі статистикою, повідомлення громадян розподілилися за такими категоріями. Понад 54% звернень стосувалися відсутності касових апаратів (РРО/ПРРО) або невидачі фіскальних чеків під час покупки. 25% випадків стосувалися здійснення господарської діяльності без державної реєстрації. Інші типи порушень склали 21% від загальної кількості.

Найбільшу кількість звернень зафіксовано у місті Києві. Також активність виявили мешканці Харківської, Дніпропетровської, Одеської, Львівської, Запорізької, Київської та Вінницької областей. Усі повідомлення використовуються податковою службою для організації перевірок та боротьби з тіньовим сектором економіки.

Податківці пояснили, що скористатися інструментом TAX Control можна на офіційному вебпорталі ДПС. Відповідний віджет розташований у правому верхньому куті головної сторінки. Для відправки інформації достатньо натиснути на кнопку сервісу та заповнити форму повідомлення.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року податкова запустила цифровий сервіс TAX Control для боротьби з тіньовим бізнесом. Він допомагає виявляти порушення у сферах торгівлі, послуг та громадського харчування.

Автор:
Тетяна Ковальчук