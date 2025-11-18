Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,07

+0,02

EUR

48,79

--0,20

Готівковий курс:

USD

42,20

42,11

EUR

49,10

48,95

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Податкова запустила цифровий сервіс TAX Control для боротьби з тіньовим бізнесом: як повідомити про порушення

чек
Інструмент TAX Control призначений для виявлення порушень у торгівлі / Depositphotos

Державна податкова служба (ДПС) впроваджує новий цифровий інструмент ТAX Control. Він допоможе виявляти порушення у сферах торгівлі, послуг та громадського харчування.

Як пише Delo.ua, про це повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

Що таке TAX Control і як він працює?

TAX Control — це зручний цілодобовий сервіс, що дозволяє користувачам швидко та анонімно повідомляти про виявлені порушення. Інструмент, доступний на вебпорталі ДПС. Щоб подати повідомлення, потрібно:

  1. Зайти на вебпортал ДПС.
  2. Натиснути на віджет TAX Control, розташований у правому верхньому куті.
  3. Заповнити форму.

Сервіс доступний 24/7 з будь-якого пристрою.

Про які порушення можна повідомити:

Через новий сервіс громадяни можуть інформувати ДПС про такі типові порушення:

  • Невидача фіскального чека покупцеві.
  • Торгівля без відповідної ліцензії або з порушенням правил реалізації підакцизної продукції (алкоголь, тютюн тощо).
  • Відмова підприємця прийняти оплату банківською карткою.
  • Ведення діяльності без належної державної реєстрації.
  • Використання неоформлених (нелегальних) працівників.

Леся Карнаух підкреслила, що запровадження такого інструменту було давно на часі та відповідає запиту чесного бізнесу.

Як подати повідомлення

Для відправки необхідно заповнити всі обов’язкові поля:

  • тип порушення; 
  • область та адресу місця події;
  • короткий опис ситуації (не менше 30 символів); 
  • контактні дані заявника (ПІБ, адреса, телефон, email); 
  • додатково можна прикріпити фото або інші докази (до 5 МБ).

Уся персональна інформація заявників захищена, не передається третім особам і використовується виключно для розгляду повідомлення.

TAX Control працює для всієї України, за винятком тимчасово окупованих територій (АРК Крим, Донецька, Луганська та Херсонська області), де податкові органи наразі не здійснюють діяльність.

Нагадаємо, запуск автоматизованої системи стягнення податкового боргу вже дозволив повернути до бюджету понад 100 мільйонів гривень від юридичних осіб. Ця сума була стягнута з більше ніж 2 тисяч підприємств-боржників лише за два місяці роботи системи.  

Автор:
Тетяна Бесараб