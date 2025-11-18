Податкова запустила цифровий сервіс TAX Control для боротьби з тіньовим бізнесом: як повідомити про порушення

Державна податкова служба (ДПС) впроваджує новий цифровий інструмент ТAX Control. Він допоможе виявляти порушення у сферах торгівлі, послуг та громадського харчування.

Як пише Delo.ua, про це повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

Що таке TAX Control і як він працює?

TAX Control — це зручний цілодобовий сервіс, що дозволяє користувачам швидко та анонімно повідомляти про виявлені порушення. Інструмент, доступний на вебпорталі ДПС. Щоб подати повідомлення, потрібно:

Зайти на вебпортал ДПС. Натиснути на віджет TAX Control , розташований у правому верхньому куті. Заповнити форму.

Сервіс доступний 24/7 з будь-якого пристрою.

Про які порушення можна повідомити:

Через новий сервіс громадяни можуть інформувати ДПС про такі типові порушення:

Невидача фіскального чека покупцеві.

Торгівля без відповідної ліцензії або з порушенням правил реалізації підакцизної продукції (алкоголь, тютюн тощо).

підакцизної продукції Відмова підприємця прийняти оплату банківською карткою.

Ведення діяльності без належної державної реєстрації.

Використання неоформлених (нелегальних) працівників.

Леся Карнаух підкреслила, що запровадження такого інструменту було давно на часі та відповідає запиту чесного бізнесу.

Як подати повідомлення

Для відправки необхідно заповнити всі обов’язкові поля:

тип порушення;

область та адресу місця події;

короткий опис ситуації (не менше 30 символів);

контактні дані заявника (ПІБ, адреса, телефон, email);

додатково можна прикріпити фото або інші докази (до 5 МБ).

Уся персональна інформація заявників захищена, не передається третім особам і використовується виключно для розгляду повідомлення.

TAX Control працює для всієї України, за винятком тимчасово окупованих територій (АРК Крим, Донецька, Луганська та Херсонська області), де податкові органи наразі не здійснюють діяльність.

Нагадаємо, запуск автоматизованої системи стягнення податкового боргу вже дозволив повернути до бюджету понад 100 мільйонів гривень від юридичних осіб. Ця сума була стягнута з більше ніж 2 тисяч підприємств-боржників лише за два місяці роботи системи.