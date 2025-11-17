- Категорія
Автоматичне стягнення боргу принесло бюджету понад 100 мільйонів гривень – Карнаух
Запуск автоматизованої системи стягнення податкового боргу вже дозволив повернути до бюджету понад 100 мільйонів гривень від юридичних осіб.
Як пише Delo.ua, про це повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух в інтерв’ю виданню LIGA.net.
За її словами, ця значна сума була стягнута з більше ніж 2 тисяч підприємств-боржників лише за два місяці роботи системи.
Йдеться про автоматичне стягнення податкового боргу з юридичних осіб з використанням електронних платіжних інструкцій. Цей інструмент передбачений Національною стратегією доходів і працює всього два місяці, але вже демонструє стабільну позитивну динаміку.
"До запуску цієї системи, наприклад, податковий борг обліковувався за підприємством. Ми направляли паперову платіжну інструкцію до банку, де відкритий рахунок у боржника, щоб стягнути. І починалася історія: то коштів немає, то інші складнощі", – пояснила Карнаух.
Карнаух підкреслила, що головною перевагою системи є мінімізація людського фактора, що забезпечує прозорість та неупередженість процедури. Це є важливим кроком у забезпеченні фінансової дисципліни та наповненні державного бюджету.
"Все згенеровано, сформовано, пов'язано між собою. Кнопочку натиснули, через казну полетіло до фінансової установи. На рахунку є – стягнули", – повідомила в. о. голови ДПС.
Нагадаємо, за дев’ять місяців 2025 року до місцевих бюджетів надійшло майже 55,9 млрд грн єдиного податку. Порівняно з відповідним періодом минулого року це на 5,7 млрд грн більше, або на 11,4%.