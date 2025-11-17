Автоматическое взыскание долга принесло бюджету более 100 миллионов гривен – Карнаух

Запуск автоматизированной системы взыскания налогового долга уже позволил вернуть в бюджет более 100 миллионов гривен от юридических лиц.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила и. о. главы ГНС Леся Карнаух в интервью изданию LIGA.net.

По ее словам, эта значительная сумма была взыскана с более чем 2 тысяч предприятий-должников всего за два месяца работы системы.

Речь идет об автоматическом взыскании налогового долга с юридических лиц с использованием электронных платежных инструкций.

Этот инструмент предусмотрен Национальной стратегией дохода и работает всего два месяца, но уже демонстрирует стабильную положительную динамику.

"До запуска этой системы, например, налоговый долг учитывался по предприятию. Мы направляли бумажную платежную инструкцию в банк, где открыт счет у должника, чтобы взыскать. И начиналась история: то средств нет, то другие сложности", – пояснила Карнаух.

Карнаух подчеркнула, что главным преимуществом системы является минимизация человеческого фактора, обеспечивающая прозрачность и беспристрастность процедуры. Это важный шаг в обеспечении финансовой дисциплины и наполнении государственного бюджета.

"Все сгенерировано, сформировано, связано между собой. Кнопочку нажали, через казну полетело в финансовое учреждение. На счету есть – стянули", – сообщила и. о. председателя ГНС.

Напомним, за девять месяцев 2025 года в местные бюджеты поступило почти 55,9 млрд грн единого налога. По сравнению с соответствующим периодом в прошлом году это на 5,7 млрд грн больше, или на 11,4%.