Какие регионы лидируют по уплате единого налога

За 9 месяцев 2025 года в местные бюджеты поступило почти 55,9 млрд. грн. единого налога. По сравнению с соответствующим периодом в прошлом году это на 5,7 млрд грн больше или на 11,4%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины (ГНС).

Регионы-лидеры

По данным ведомства, больше всего бюджеты своих общин пополнили плательщики:

Киева – 11,8 млрд грн, Днепропетровщины – почти 5 млрд грн, Львовщины – 4,6 млрд грн, Киевщины – 4,1 млрд. гривен.

Ставки военного сбора:

В ГНС напомнили, что плательщики единого налога платят военный сбор.

ФЛП первой, второй и четвертой групп – 10% от минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года (в 2025 году размер ежемесячного авансового взноса – 800 грн).

Предприниматели третьей группы – 1% от полученного дохода ежеквартально.

Напомним, за девять месяцев 2025 года налогоплательщики Украины уплатили в государственный бюджет рекордную сумму военного сбора - почти 116,7 млрд грн.