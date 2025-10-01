Больше не обязаны платить ЕСВ: ФЛП и самозанятые получили упрощенную льготу

С 1 октября 2025 г. в Украине вступили в силу новые правила уплаты Единого социального взноса (ЕСВ) для физических лиц-предпринимателей и других самозанятых лиц.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной налоговой службы.

Главное упрощение состоит в том, что для освобождения от обязательной уплаты ЕСВ больше не нужно иметь основное место работы. Это уменьшает бюрократические барьеры и облегчает администрирование большого количества предпринимателей.

Теперь ФЛП и самозанятые лица могут не платить ЕСВ за себя, если выполняются два условия:

работодатель (в частности, резидент "Дія.Сити") уже уплатил ЕСВ за работника;

сумма уплаченного взноса соответствует минимальному страховому взносу.

В случае, если работодатель уплатил меньше установленного минимума, ФЛП или другое самозанятое лицо должны самостоятельно определить базу начисления и доплатить ЕСВ.

Для ФЛП на едином налоге эта процедура обязательна.

Для других самозанятых лиц уплата обязательна только при наличии чистого дохода. Если дохода нет, взнос можно платить по желанию.

В налоговой также напоминают, что база для начисления не может превышать максимальной величины, установленной законом. Также сумма ЕСВ не может быть меньше минимального страхового взноса.

Введенные изменения делают уплату ЕСВ более гибкой и прозрачной, позволяют предпринимателям экономить время и избегать излишней бюрократии, сохраняя в то же время социальные гарантии.

Также напомним, что с 27 сентября 2025 года в Украине начали действовать новые правила регистрации налоговых накладных и расчетов корректировки в ЕРНН. Они утверждены постановлением Кабинета министров №1048 от 26 августа 2025 года.