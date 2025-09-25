Уряд змінив порядок зупинення реєстрації податкових накладних: що нового з 27 вересня

З 27 вересня 2025 року в Україні почнуть діяти нові правила реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування в ЄРПН. Вони затверджені постановою Кабінету міністрів №1048 від 26 серпня 2025 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної податкової служби.

Зазначається, що метою змін є зменшення кількості випадків блокування накладних, підвищення прозорості правил та створення більш сприятливих умов для бізнесу, який працює легально.

Що зміниться

Серед головних новацій — підвищення лімітів для безумовної реєстрації. Відтепер граничний обсяг постачання становитиме 1 мільйон гривень, а на одного контрагента — 100 тисяч гривень. Також збільшено кількість компаній, де керівник може одночасно обіймати аналогічну посаду, з трьох до п’яти.

Для операцій із невеликими сумами також встановлено нові пороги: сума однієї накладної зросла з 5 до 10 тисяч гривень, а загальний обсяг постачання на місяць — з 500 тисяч до 3 мільйонів гривень.

Спрощення і автоматизація

Уряд спростив правила для підприємств, що здійснюють експортні операції з територій, де існує загроза бойових дій, але активних бойових дій наразі немає. Водночас удосконалено систему автоматичної реєстрації: тепер при виключенні компанії з переліку ризикових враховуватимуться показники її позитивної податкової історії, а таблиці даних платника можуть бути враховані автоматично.

Змінено і критерії позитивної податкової історії. Ліміт операцій підвищено з 1 до 3 мільйонів гривень, а на одного контрагента — зі 100 тисяч до 500 тисяч. Кількість компаній, де керівник займає аналогічну посаду, збільшена з трьох до п’яти.

Крім того, подовжено термін для коригування податкових зобов’язань при поверненні товару від неплатника ПДВ: тепер він становить 90 днів замість 30. Додатково запроваджені нові запобіжники проти маніпуляцій із фінансовою звітністю щодо залишкової вартості основних засобів.

Нагадаємо, ще на початку березня цього року ДПС презентувала своє бачення вдосконалення системи моніторингу податкових накладних (СМКОР). Тоді ж у всіх регіонах були створені консультаційні центри, які допомагають бізнесу із заповненням таблиць даних, виключенням компаній із переліку ризикових та розблокуванням накладних.

Додамо, в серпні уряд прийняв постанову, яка дозволить вдвічі зменшити кількість платників податків, які стикаються з блокуванням.