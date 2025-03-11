Мільярди ПДВ поза законом. Чому бізнес досі стикається із блокуванням податкових накладних?

Ситуація із блокуванням ПДВ-накладних поступово покращується. Але до лещат системи СМКОР, як і раніше, потрапляють тисячі платників податків, а сума заблокованого ПДВ перевищує 2 млрд грн.

За даними Державної податкової служби (ДПС) на 1 березня 2025 року частка податкових накладних, які потрапили під блокування, склала 0,4%. Роком раніше цей показник був майже вдвічі вищим – 0,75%.

Крім того, за рік на 47% до 2,5 млрд грн скоротилася сума ПДВ, яка була вказана у заблокованих накладних. На 30% зменшилася кількість платників податків, яким було надано ризиковий статус – їх кількість на 1 березня становила 2,42 тисяч проти 3,4 тисяч на 1 березня 2024 року.

Втім, досвід бізнесу у питаннях, пов'язаних із реєстрацією ПДВ-накладних, все одно не можна назвати позитивним.

Причини блокування часто невідомі і з зупинкою реєстрації накладних стикаються платники податків, які раніше ніколи таких проблем не мали. При цьому спроби розблокувати ПДВ-накладні в адміністративному порядку далеко не завжди дають бажаний результат, тому бізнес змушений звертатись до судів, на що йдуть місяці і навіть роки.

Основні результати реєстрації та блокування ПДВ-накладних

Показник Станом на 1 березня 2025 року Кількість зареєстрованих накладних 24730 млн Кількість заблокованих накладних 0,098 млн Частка заблокованих накладних 0,4% Сума ПДВ у зареєстрованих накладних 234,4 млрд грн Сума ПДВ у заблокованих накладних 2,5 млрд грн Число платників податків, які зіткнулися із блокуванням 18,3 тис. Число платників податків, які отримали ризиковий статус 2,4 тис.

За даними ДПС

Чому податкова блокує податкові накладні?

Порядок блокування податкових накладних та алгоритм їх розблокування прописано у постанові Кабінету Міністрів № 1165 від 11 грудня 2019 року. Уряд регулярно вносить до цього нормативного акту поправки. Найсвіжіші зміни набули чинності 18 жовтня 2024 року, вони уточнюють правила безумовної реєстрації ПДВ-накладних для аграріїв.

Якщо повернутись до ключових причин блокування податкових накладних, то юристи кажуть, що один із головних критеріїв – невідповідність ресурсів, матеріальних та трудових активів характеру господарської операції. Іншими словами, якщо компанія закуповує тканину, але кінцевою продукцією, яку вона продає, є меблі – це неминуче викликає проблеми з реєстрацією ПДВ-накладних.

Причинами блокування податкових накладних також є ризиковість господарської операції та ризиковість платника податків внаслідок негативної податкової інформації, яку має в своєму розпорядженні контролюючий орган (ДПС). Василь Андрусяк партнер та керівник практики податкового права юридичної компанії Moris

Ще одна поширена ситуація, коли серед контрагентів платника податків фігурує компанія із ризиковим статусом. У результаті всі операції з цією компанією (а отже, і податкові накладні) потрапляють під блокування.

Як розблокувати податкові накладні?

Представники бізнесу та деякі депутати неодноразово наполягали на тому, що механізм розблокування ПДВ-накладних має бути максимально автоматизованим.

Наприклад, платник податків припустився помилки, виправив її та направив накладну на повторну реєстрацію. Але, на жаль, на практиці все працює зовсім інакше.

Процедура розблокування передбачає, що платник ПДВ протягом 10 днів має право подати до ДПС скаргу, додати до неї документи та пояснення, що підтверджують інформацію, зазначену у заблокованій накладній.

Податкова розглядає таку скаргу до 30 днів. Але рішення далеко не завжди позитивне. Тому платникам податків доводиться звертатися до суду, що значно затягує розблокування податкових накладних.

З урахуванням надання пояснень податковій під час блокування та скарги до ДПС загальний термін розблокування в середньому сягає 12-15 місяців. Олексій Некрасов партнер адвокатської фірми Pragnum

Втім, процес розблокування все ж таки став дещо м'якшим. По-перше, податкова накладна підлягає автоматичній реєстрації у разі зняття з платника податків ризикового статусу. По-друге, платники податків мають можливість брати участь у розгляді скарг і давати пояснення.

Як блокування податкових накладних впливає на бізнес?

Бізнес опиняється у патовій ситуації. Адже поки тривають суди, ПДВ залишається замороженим, що негативно відображається на всіх фінансових операціях.

Також платник податків позбавляється права на податковий кредит, що змушує його вилучати кошти з обігу, а сам процес розблокування створює відчутне навантаження на персонал, який змушений займатися собором та підготовкою документів і пояснень.

"У поганій ситуації опиняються особливо невеликі платники ПДВ, які залучають під час своєї діяльності підрядників-неплатників ПДВ. Для таких постачальників ризики зупинення реєстрації податкових накладних, які не вдасться розблокувати шляхом надання пояснень та документів, суттєво зростають", – констатує Василь Андрусяк.

На думку Олексія Некрасова, однією з ключових проблем чинної системи адміністрування ПДВ (СМКОР) є те, що вона на свій розсуд і за незрозумілими критеріями оцінює "чистоту" бізнесу, що й призводить до масового блокування податкових накладних.

"Звичайно, надалі компанія надає пояснення, що бізнес мінімізує витрати і завдяки новітнім технологіям два працівники фактично можуть одночасно вести багато угод, а наявність складів є непотрібними витратами, оскільки можна від виробника везти товар кінцевому покупцю. Але такі аргументи не знаходять свого відгуку ні у бездушної машини, ні у комісії, яка розглядає ці пояснення", – каже Олексій Некрасов.

Як зміняться критерії блокування податкових накладних?

Державна податкова служба на початку березня повідомила про те, що механізм блокування ПДВ-накладних знову зазнає змін.

ДПС підготувала до урядової постанови № 1165 правки, які мають покращити роботу СМКОР.

Зокрема, податкова пропонує:

збільшити ліміти для безумовної реєстрації накладних та прискорити реєстрацію накладних на невеликі суми (до 10 тис. грн);

спростити перевірку накладних для підприємців, які ведуть бізнес поблизу зони бойових дій;

удосконалити алгоритм автоматичного врахування таблиць даних, що подаються під час реєстрації накладних;

переглянути деякі критерії присвоєння ризикового статусу платникам податків.