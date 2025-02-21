Податкова прозвітувала про позитивні результати у питанні розблокування податкових накладних

З початку року кількість заблокованих накладних скоротилася до 0,44 %, а майже 9 тис. підприємств виведені з переліку ризикових.

Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко під час зустрічі з представниками бізнесу, бізнес-асоціацій та громадських організацій Львівщини.

Він нагадав, що наразі в органах ДПС діють 29 консультаційних центрів, які надають комплексну допомогу платникам у питаннях розблокування податкових накладних та виведення підприємств з категорії ризикових.

Такі центри, за словами Кравченко, користуються попитом серед бізнесу. Зокрема, лише на Львівщині трохи більше, ніж за півтора тижні розблоковано 3835 податкових накладних.

"Ми прагнемо максимально допомагати. Але якщо хтось, наприклад, буде реєструвати памперси, а на виході – зерно, будемо блокувати. Загалом з початку року кількість заблокованих накладних скоротилася до 0,44 %, майже 9 тис. підприємств виведені з переліку ризикових", – наголосив Кравченко.

Він додав, що для вирішення проблем податківці вже напрацьовують пакет змін щодо підвищення ефективності роботи системи моніторингу критеріїв оцінки ризиків (СМКОР).

"Моя позиція незмінна – я прихильник досудового врегулювання суперечок. Але якщо суд ухвалив рішення – податкова має його виконувати. Це принцип, якого дотримується вся команда", – наголосив Руслан Кравченко.

Він також зазначив, що враховуючи численні пропозиції бізнесу, в ДПС активно працюють над внесенням змін до критеріїв віднесення підприємств до переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства.

Що планують змінити?

За словами Кравченко, наразі ДПС готує нормативні зміни для зменшення кількості заблокованих податкових накладних.

Планується:

удосконалити критерії безумовної реєстрації та показників позитивної податкової історії;

спростити механізм подання таблиць даних.

"Вже найближчим часом особисто перевірю, як ці зміни працюють у регіонах. Бізнес має працювати комфортно, без зайвих перешкод та блокувань", – пообіцяв очільник ДПС.

Зауважимо, на своє звернення народна депутатка Ніна Южаніна отримала інформацію з ДПС, що у січні кількість платників ПДВ в Україні зменшилась на 117 і станом на лютого 2025 становить 247,9 тис. платників.

155 тис. платників (63% від загальної кількості) подали ПН/РК на реєстрацію в ЄРПН, при цьому порівняно з минулим місяцем (грудень 2024) кількість ПН/РК та платників зменшились на 8% та на 2% відповідно, а сума ПДВ у ПН/РК збільшилась на 4%.

У січні кількість платників, яким були заблоковані ПН/РК, становить 22,5 тис платників або 15% до тих, хто подавав на реєстрацію ПН/РК,

При цьому до минулого місяця:

заблокована сума ПДВ зросла на 4% ;

кількість заблокованих ПН/РК зменшилась на 18%;

кількість платників, яким були заблоковані ПН/РК, зменшилась на 8%.

У січні 16,6 тис. платників подали пояснення та документи на розблокування 134,5 тис. ПН/РК на суму 3,9 млрд грн, з яких комісіями ДПС для 92% (15 тис.) платників розблоковано 93% ( 125 тис.) ПН/РК на 78% суми ПДВ (3,06 млрд грн).

Нагадаємо, у Державній податковій службі планують переглянути функціонування так званого “клубу білого бізнесу”, - переліку, до якого потрапляють підприємства, що відповідають стандартам прозорого ведення бізнесу в Україні та мають податкові преференції.