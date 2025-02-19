Реформа податкового адміністрування: очільник ДПС окреслив ключові напрями роботи

В Україні триває реформа податкового адміністрування. Разом із командою Міжнародного валютного фонду Державна податкова служба працює над комплексом заходів, щоб зробити систему більш ефективною, прозорою та сучасною

Про це повідомив голова ДПС Руслан Кравченко за результатами зустрічі з представниками МВФ.

За його словами, обговорювалися конкретні заходи виконання отриманих ДПС рекомендацій у межах технічної допомоги Департаменту з бюджетних питань МВФ у рамках впровадження Національної стратегії доходів до 2030.

Як зауважив Кравченко, ДПС вже активно працює над такими основними напрямами:

Управління реформами – оновлюються критерії моніторингу реформ та впроваджується ефективне управління змінами.

Управління комплаєнс-ризиками – здійснюється розробка ключових показників ефективності для експериментального проєкту, аудит навичок співробітників тощо.

Податковий аудит – впроваджуються ризик-орієнтовані підходи до аудиту, розробляються ключові показники ефективності аудиту.

Реформи у сфері IT – підвищується автоматизація процесів для зниження адміністративного навантаження та максимальної прозорості.

"Під час зустрічі було узгоджено план спільної роботи на найближчий час щодо удосконалення процесів здійснення податкового аудиту, зокрема, в частині визначення стратегічних та операційних цілей цієї діяльності ДПС, впровадження ризик-орієнтованого підходу до формування планів перевірок", - наголосив Кравченко.

Він додав, що це дозволить Україні досягти виконання відповідних маяків меморандуму з МВФ і створити систему податкового адміністрування, що відповідатиме кращим міжнародним стандартам.

Нагадаємо, у Державній податковій службі планують переглянути функціонування так званого “клубу білого бізнесу”, - переліку, до якого потрапляють підприємства, що відповідають стандартам прозорого ведення бізнесу в Україні та мають податкові преференції.