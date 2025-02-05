Очільник податкової обіцяє зміни у системі блокування податкових накладних

З початку року показник блокування податкових накладних зменшився до 0,5 %, а майже 5,7 тисячі суб’єктів господарювання виключені з переліку ризикових.

Про це повідомив голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко.

Безпідставне блокування накладних

"Маємо численні скарги бізнесу щодо безпідставного блокування накладних та потрапляння до категорії ризикових. Доручив керівникам регіональних управлінь до кінця тижня організувати консультаційні центри, де бізнес отримає всю необхідну допомогу у вирішенні питання блокування накладних та виключення з переліку ризикових", – наголосив Кравченко.

Він додав, що у кожному з них працюватимуть 5-10 фахівців, які надаватимуть бізнесу роз’яснення щодо:

алгоритмів роботи СМКОР;

подання таблиць даних;

процедур виключення з переліку ризикових та розблокування накладних.

Як наголосив Кравченко, одна із причин блокування накладних, особливо у підприємств, які вирощують або виробляють власну продукцію, надавачів послуг – відсутність таблиці даних. Найбільше неврахованих таблиць у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій областях та Києві.

Очільник ДПС підкреслив, що розгляд питань ризиковості має бути комплексним, тому комісії повинні ухвалювати рішення лише після всебічної оцінки діяльності платника.

"Окреме питання – надмірна бюрократія. Доходить до безглуздя. Платник змушений подавати комісії декілька сотень сторінок документів, що ускладнює розгляд справ. При цьому часто ці документи взагалі не стосуються здійснення самої операції або безпосередньо діяльності підприємства. І цьому покладемо край", – додав він.

Що планують змінити?

За словами Кравченко, наразі ДПС готує нормативні зміни для зменшення кількості заблокованих податкових накладних.

Планується:

удосконалити критерії безумовної реєстрації та показників позитивної податкової історії;

спростити механізм подання таблиць даних.

"Вже найближчим часом особисто перевірю, як ці зміни працюють у регіонах. Бізнес має працювати комфортно, без зайвих перешкод та блокувань", – пообіцяв очільник ДПС.

Зауважимо, у жовтні Державна податкова служба заблокувала накладні 23,8 тис платників податків на суму 44 млрд грн. Понад 70% блокувань виявились помилковими після перевірки комісіями та судами.

У жовтні кількість платників, яким були заблоковані податкові накладні/розрахунки коригування (ПН/РК), збільшилась на 2% до минулого місяця та становила 23,8 тис платників, або 15% до тих, хто подавав на реєстрацію ПН/РК, при цьому заблокована сума ПДВ зросла на 11% до минулого місяця.

Також у листопаді 2024 року кількість ризикових платників становила 32 881, що становить 21% до всіх платників, які реєстрували ПН/РК.