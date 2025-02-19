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Реформа налогового администрирования: глава ГНС обозначил ключевые направления работы
В Украине идет реформа налогового администрирования. Наряду с командой Международного валютного фонда Государственная налоговая служба работает над комплексом мер, чтобы сделать систему более эффективной, прозрачной и современной
Об этом сообщил глава ГНС Руслан Кравченко по результатам встречи с представителями МВФ.
По его словам, обсуждались конкретные меры по выполнению полученных ГНС рекомендаций в рамках технической помощи Департамента по бюджетным вопросам МВФ в рамках внедрения Национальной стратегии доходов до 2030 года.
Как отметил Кравченко, ДПС уже активно работает над такими основными направлениями:
- Управление реформами – обновляются критерии мониторинга реформ и внедряется эффективное управление изменениями.
- Управление комплаенс-рисками осуществляется разработка ключевых показателей эффективности для экспериментального проекта, аудит навыков сотрудников и т.д.
- Налоговый аудит – внедряются риск-ориентированные подходы к аудиту, разрабатываются ключевые показатели эффективности аудита.
- Реформы в сфере IT – повышается автоматизация процессов снижения административной нагрузки и максимальной прозрачности.
"В ходе встречи был согласован план совместной работы на ближайшее время по усовершенствованию процессов осуществления налогового аудита, в частности, в части определения стратегических и операционных целей этой деятельности ГНС, внедрение риск-ориентированного подхода к формированию планов проверок", — подчеркнул Кравченко.
Он добавил, что это позволит Украине достичь выполнения соответствующих маяков меморандума с МВФ и создать систему налогового администрирования, отвечающую лучшим международным стандартам.
Напомним, в Государственной налоговой службе планируют пересмотреть функционирование так называемого "клуба белого бизнеса" — перечня, в который попадают предприятия, отвечающие стандартам прозрачного ведения бизнеса в Украине и имеющие налоговые преференции.