Реформа налогового администрирования: глава ГНС обозначил ключевые направления работы

В Украине идет реформа налогового администрирования. Наряду с командой Международного валютного фонда Государственная налоговая служба работает над комплексом мер, чтобы сделать систему более эффективной, прозрачной и современной

Об этом сообщил глава ГНС Руслан Кравченко по результатам встречи с представителями МВФ.

По его словам, обсуждались конкретные меры по выполнению полученных ГНС рекомендаций в рамках технической помощи Департамента по бюджетным вопросам МВФ в рамках внедрения Национальной стратегии доходов до 2030 года.

Как отметил Кравченко, ДПС уже активно работает над такими основными направлениями:

Управление реформами – обновляются критерии мониторинга реформ и внедряется эффективное управление изменениями.

Управление комплаенс-рисками осуществляется разработка ключевых показателей эффективности для экспериментального проекта, аудит навыков сотрудников и т.д.

Налоговый аудит – внедряются риск-ориентированные подходы к аудиту, разрабатываются ключевые показатели эффективности аудита.

Реформы в сфере IT – повышается автоматизация процессов снижения административной нагрузки и максимальной прозрачности.

"В ходе встречи был согласован план совместной работы на ближайшее время по усовершенствованию процессов осуществления налогового аудита, в частности, в части определения стратегических и операционных целей этой деятельности ГНС, внедрение риск-ориентированного подхода к формированию планов проверок", — подчеркнул Кравченко.

Он добавил, что это позволит Украине достичь выполнения соответствующих маяков меморандума с МВФ и создать систему налогового администрирования, отвечающую лучшим международным стандартам.

Напомним, в Государственной налоговой службе планируют пересмотреть функционирование так называемого "клуба белого бизнеса" — перечня, в который попадают предприятия, отвечающие стандартам прозрачного ведения бизнеса в Украине и имеющие налоговые преференции.