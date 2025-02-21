Налоговая отчиталась о положительных результатах в вопросе разблокирования налоговых накладных

С начала года количество заблокированных накладных сократилось до 0,44%, а почти 9 тыс. предприятий выведены из перечня рисковых.

Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко во время встречи с представителями бизнеса, бизнес-ассоциаций и общественных организаций Львовщины.

Он напомнил, что в настоящее время в органах ГНС действуют 29 консультационных центров, оказывающих комплексную помощь плательщикам в вопросах разблокирования налоговых накладных и вывода предприятий из категории рисковых.

Такие центры, по словам Кравченко, имеют спрос среди бизнеса. В частности, только во Львовской области чуть больше, чем за полторы недели разблокировано 3835 налоговых накладных.

"Мы стремимся максимально помогать. Но если кто-то, например, будет регистрировать памперсы, а на выходе – зерно, будем блокировать. В целом с начала года количество заблокированных накладных сократилось до 0,44%, почти 9 тыс. предприятий выведены из перечня рисковых", – подчеркнул Кравченко.

Он добавил, что для решения проблем налоговики уже нарабатывают пакет изменений повышения эффективности работы системы мониторинга критериев оценки рисков (СМКОР).

"Моя позиция неизменна – я сторонник досудебного урегулирования споров. Но если суд принял решение – налоговая должна его выполнять. Это принцип, который придерживается вся команда", – подчеркнул Руслан Кравченко.

Он также отметил, что, учитывая многочисленные предложения бизнеса, в ГНС активно работают над внесением изменений в критерии отнесения предприятий к перечню налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства.

Что планируется изменить?

По словам Кравченко, в настоящее время ГНС готовит нормативные изменения для уменьшения количества заблокированных налоговых накладных.

Планируется:

усовершенствовать критерии безусловной регистрации и показателей положительной налоговой истории;

упростить механизм представления таблиц данных.

"Уже в ближайшее время лично проверю, как эти изменения работают в регионах. Бизнес должен работать комфортно, без лишних помех и блокировок", – пообещал глава ГНС.

Заметим, на свое обращение народная депутат Нина Южанина получила информацию из ГНС, что в январе количество плательщиков НДС в Украине уменьшилось на 117 и по состоянию на февраль 2025 составляет 247,9 тыс. плательщиков.

155 тыс. плательщиков (63% от общего количества) подали НН/РК на регистрацию в ЕРНН, при этом по сравнению с прошлым месяцем (декабрь 2024) количество НН/РК и плательщиков уменьшились на 8% и на 2% соответственно, а сумма НДС в НН/РК увеличилась на 4%.

Напомним, в Государственной налоговой службе планируют пересмотреть функционирование так называемого "клуба белого бизнеса" — перечня, в который попадают предприятия, отвечающие стандартам прозрачного ведения бизнеса в Украине и имеющие налоговые преференции.