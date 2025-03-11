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Миллиарды НДС вне закона. Почему бизнес до сих пор сталкивается с блокировкой налоговых накладных?
Ситуация с блокировкой НДС-накладных постепенно улучшается. Но в тиски системы СМКОР по-прежнему попадают тысячи налогоплательщиков, а сумма заблокированного НДС превышает 2 млрд грн.
По данным Государственной налоговой службы (ГНС) на 1 марта 2025 года, доля налоговых накладных, которые попали под блокировку, составила 0,4%. Годом ранее этот показатель был почти вдвое выше – 0,75%.
Кроме того, за год на 47% до 2,5 млрд грн сократилась сумма НДС, которая была указана в заблокированных накладных. На 30% уменьшилось число налогоплательщиков, которым был присвоен рисковый статус – их число на 1 марта составило 2,42 тысячи против 3,4 тысяч на 1 марта 2024 года.
Впрочем, опыт бизнеса в вопросах, которые связаны с регистрацией НДС-накладных, все равно нельзя назвать положительным.
Основные результаты регистрации и блокировки НДС-накладных
|Показатель
|На 1 марта 2025 года
|Количество зарегистрированных накладных
|24730 млн
|Количество заблокированных накладных
|0,098 млн
|Доля заблокированных накладных
|0,4%
|Сумма НДС в зарегистрированных накладных
|234,4 млрд грн
|Сумма НДС в заблокированных накладных
|2,5 млрд грн
|Число налогоплательщиков, которые столкнулись с блокировкой
|18,3 тыс.
|Число налогоплательщиков, которые получили рисковый статус
|2,4 тыс.
По данным ГНС
Почему налоговая блокирует налоговые накладные?
Порядок блокировки налоговых накладных и алгоритм их разблокировки прописан в постановлении Кабинета Министров № 1165 от 11 декабря 2019 года. Правительство регулярно вносит в него поправки. Самые свежие изменения вступили в силу 18 октября 2024 года, они уточняют правила безусловной регистрации НДС-накладных для плательщиков-аграриев.
Если вернуться к ключевым причинам блокировки налоговых накладных, то юристы говорят, что один из главных критериев – несоответствие ресурсов, материальных и трудовых активов характеру хозяйственной операции. Иными словами, если компания закупает ткань, но конечной продукцией, которую она продает, является мебель – это неизбежно вызовет проблемы с регистрацией НДС-накладных.
Еще одна распространенная ситуация, когда среди контрагентов налогоплательщика оказывается компания с рисковым статусом. В итоге все операции с этой компанией (а значит, и налоговые накладные) попадают под блокировку.
Как разблокировать налоговые накладные?
Представители бизнеса и некоторые депутаты неоднократно настаивали на том, что механизм разблокировки НДС-накладных должен быть максимально автоматизирован.
Например, налогоплательщик допустил ошибку, исправил ее и направил накладную на повторную регистрацию. Но, к сожалению, на практике все работает совершенно иначе.
Процедура разблокировки предусматривает, что плательщик НДС в течение 10 дней имеет право подать в ГНС жалобу, приложить к ней документы и пояснения, которые подтверждают информацию, указанную в заблокированной накладной.
Налоговая рассматривает такую жалобу до 30 дней. Но решение далеко не всегда положительное. Поэтому налогоплательщикам приходится обращаться в суд, что значительно затягивает разблокировку налоговых накладных.
Впрочем, процесс разблокировки все же стал несколько мягче. Во-первых, налоговая накладная подлежит автоматической регистрации в случае снятия с налогоплательщика рискового статуса. Во-вторых, у налогоплательщиков есть возможность участвовать в рассмотрении жалоб и давать пояснения.
Как блокировка налоговых накладных влияет на бизнес?
Бизнес оказывается в патовой ситуации. Ведь пока идут суды, НДС остается замороженным, что отрицательно влияет на все финансовые операции.
Также налогоплательщик лишается права на налоговый кредит, что вынуждает его изымать средства из оборота, а сам процесс разблокировки создает ощутимую нагрузку на персонал, который вынужден заниматься собором и подготовкой документов и пояснений.
"В плохой ситуации оказываются особенно небольшие плательщики НДС, которые привлекают в ходе своей деятельности подрядчиков-неплательщиков НДС. Для таких поставщиков риски остановки регистрации налоговых накладных, которые не удастся разблокировать путем предоставления объяснений и документов, существенно возрастают", – констатирует Василий Андрусяк.
По мнению Алексея Некрасова, одной из ключевых проблем действующей системы администрирования НДС (СМКОР) является то, что она на свое усмотрение и по непонятным критериям оценивает "чистоту" бизнеса, что как раз и приводит к массовой блокировке налоговых накладных.
"Разумеется, в дальнейшем компания предоставляет объяснения относительно того, что бизнес минимизирует затраты и благодаря новейшим технологиям два работника фактически могут одновременно вести много сделок, а наличие складов является ненужными затратами, поскольку можно от производителя везти товар конечному покупателю. Но такие аргументы не находят своего отклика ни у бездушной машины, ни у комиссии, которая рассматривает эти объяснения", – говорит Алексей Некрасов.
Как будут меняться критерии блокировки налоговых накладных?
Государственная налоговая служба в начале марта сообщила о том, что механизм блокировки НДС-накладных снова будет меняться.
ГНС подготовила поправки в правительственное постановление № 1165, которые должны улучшить работу СМКОР.
В частности, налоговая предлагает:
- увеличить лимиты для безусловной регистрации накладных и ускорить регистрацию накладных на небольшие суммы (до 10 тыс. грн);
- упростить проверку накладных для предпринимателей, которые ведут бизнес вблизи зоны боевых действий;
- усовершенствовать алгоритм автоматического учета таблиц данных, которые подаются при регистрации накладных;
- пересмотреть некоторые критерии присвоения рискового статуса налогоплательщикам.