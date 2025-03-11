Миллиарды НДС вне закона. Почему бизнес до сих пор сталкивается с блокировкой налоговых накладных?

Ситуация с блокировкой НДС-накладных постепенно улучшается. Но в тиски системы СМКОР по-прежнему попадают тысячи налогоплательщиков, а сумма заблокированного НДС превышает 2 млрд грн.

По данным Государственной налоговой службы (ГНС) на 1 марта 2025 года, доля налоговых накладных, которые попали под блокировку, составила 0,4%. Годом ранее этот показатель был почти вдвое выше – 0,75%.

Кроме того, за год на 47% до 2,5 млрд грн сократилась сумма НДС, которая была указана в заблокированных накладных. На 30% уменьшилось число налогоплательщиков, которым был присвоен рисковый статус – их число на 1 марта составило 2,42 тысячи против 3,4 тысяч на 1 марта 2024 года.

Впрочем, опыт бизнеса в вопросах, которые связаны с регистрацией НДС-накладных, все равно нельзя назвать положительным.

Причины блокировки зачастую неизвестны и с остановкой регистрации накладных сталкиваются налогоплательщики, у которых ранее никогда таких проблем не было. При этом попытки разблокировать НДС-накладные в административном порядке далеко не всегда дают желаемый результат, поэтому бизнес вынужден судиться, на что уходят месяцы и даже годы.

Основные результаты регистрации и блокировки НДС-накладных

Показатель На 1 марта 2025 года Количество зарегистрированных накладных 24730 млн Количество заблокированных накладных 0,098 млн Доля заблокированных накладных 0,4% Сумма НДС в зарегистрированных накладных 234,4 млрд грн Сумма НДС в заблокированных накладных 2,5 млрд грн Число налогоплательщиков, которые столкнулись с блокировкой 18,3 тыс. Число налогоплательщиков, которые получили рисковый статус 2,4 тыс.

По данным ГНС

Почему налоговая блокирует налоговые накладные?

Порядок блокировки налоговых накладных и алгоритм их разблокировки прописан в постановлении Кабинета Министров № 1165 от 11 декабря 2019 года. Правительство регулярно вносит в него поправки. Самые свежие изменения вступили в силу 18 октября 2024 года, они уточняют правила безусловной регистрации НДС-накладных для плательщиков-аграриев.

Если вернуться к ключевым причинам блокировки налоговых накладных, то юристы говорят, что один из главных критериев – несоответствие ресурсов, материальных и трудовых активов характеру хозяйственной операции. Иными словами, если компания закупает ткань, но конечной продукцией, которую она продает, является мебель – это неизбежно вызовет проблемы с регистрацией НДС-накладных.

Причинами блокировки налоговых накладных также являются рисковость хозяйственной операции и рисковость налогоплательщика вследствие отрицательной налоговой информации, которой располагает контролирующий орган (ГНС). Василий Андрусяк партнер и руководитель практики налогового права юридической компании Moris

Еще одна распространенная ситуация, когда среди контрагентов налогоплательщика оказывается компания с рисковым статусом. В итоге все операции с этой компанией (а значит, и налоговые накладные) попадают под блокировку.

Как разблокировать налоговые накладные?

Представители бизнеса и некоторые депутаты неоднократно настаивали на том, что механизм разблокировки НДС-накладных должен быть максимально автоматизирован.

Например, налогоплательщик допустил ошибку, исправил ее и направил накладную на повторную регистрацию. Но, к сожалению, на практике все работает совершенно иначе.

Процедура разблокировки предусматривает, что плательщик НДС в течение 10 дней имеет право подать в ГНС жалобу, приложить к ней документы и пояснения, которые подтверждают информацию, указанную в заблокированной накладной.

Налоговая рассматривает такую жалобу до 30 дней. Но решение далеко не всегда положительное. Поэтому налогоплательщикам приходится обращаться в суд, что значительно затягивает разблокировку налоговых накладных.

С учетом предоставления объяснений самой налоговой при блокировании и жалобы в ГНС общий срок разблокировки в среднем достигает 12-15 месяцев. Алексей Некрасов партнер адвокатской фирмы Pragnum

Впрочем, процесс разблокировки все же стал несколько мягче. Во-первых, налоговая накладная подлежит автоматической регистрации в случае снятия с налогоплательщика рискового статуса. Во-вторых, у налогоплательщиков есть ​​возможность участвовать в рассмотрении жалоб и давать пояснения.

Как блокировка налоговых накладных влияет на бизнес?

Бизнес оказывается в патовой ситуации. Ведь пока идут суды, НДС остается замороженным, что отрицательно влияет на все финансовые операции.

Также налогоплательщик лишается права на налоговый кредит, что вынуждает его изымать средства из оборота, а сам процесс разблокировки создает ощутимую нагрузку на персонал, который вынужден заниматься собором и подготовкой документов и пояснений.

"В плохой ситуации оказываются особенно небольшие плательщики НДС, которые привлекают в ходе своей деятельности подрядчиков-неплательщиков НДС. Для таких поставщиков риски остановки регистрации налоговых накладных, которые не удастся разблокировать путем предоставления объяснений и документов, существенно возрастают", – констатирует Василий Андрусяк.

По мнению Алексея Некрасова, одной из ключевых проблем действующей системы администрирования НДС (СМКОР) является то, что она на свое усмотрение и по непонятным критериям оценивает "чистоту" бизнеса, что как раз и приводит к массовой блокировке налоговых накладных.

"Разумеется, в дальнейшем компания предоставляет объяснения относительно того, что бизнес минимизирует затраты и благодаря новейшим технологиям два работника фактически могут одновременно вести много сделок, а наличие складов является ненужными затратами, поскольку можно от производителя везти товар конечному покупателю. Но такие аргументы не находят своего отклика ни у бездушной машины, ни у комиссии, которая рассматривает эти объяснения", – говорит Алексей Некрасов.

Как будут меняться критерии блокировки налоговых накладных?

Государственная налоговая служба в начале марта сообщила о том, что механизм блокировки НДС-накладных снова будет меняться.

ГНС подготовила поправки в правительственное постановление № 1165, которые должны улучшить работу СМКОР.

В частности, налоговая предлагает:

увеличить лимиты для безусловной регистрации накладных и ускорить регистрацию накладных на небольшие суммы (до 10 тыс. грн);

упростить проверку накладных для предпринимателей, которые ведут бизнес вблизи зоны боевых действий;

усовершенствовать алгоритм автоматического учета таблиц данных, которые подаются при регистрации накладных;

пересмотреть некоторые критерии присвоения рискового статуса налогоплательщикам.