В госбюджет Украины в феврале поступило 125,8 млрд грн налогов и сборов

По оперативным данным, в феврале 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 125,8 млрд. грн. налогов, сборов и обязательных платежей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Основные поступления в бюджет

По итогам февраля Государственная налоговая служба обеспечила 75,6 млрд грн, в том числе:

25,8 млрд грн – налог на доходы физических лиц и военный сбор;

– налог на доходы физических лиц и военный сбор; 19,8 млрд грн – налог на добавленную стоимость (НДС) (собранно 32,7 млрд грн , возмещено 12,9 млрд грн );

– налог на добавленную стоимость (НДС) (собранно , возмещено ); 15,2 млрд грн – акцизный налог;

– акцизный налог; 11,0 млрд грн – налог на прибыль предприятий;

– налог на прибыль предприятий; 2,5 млрд грн – рентная плата.

Государственная таможенная служба направила в бюджет 44,2 млрд. грн.

Общие поступления в бюджет

С учетом специального фонда общая сумма поступлений в государственный бюджет в феврале составила 244,7 млрд. грн.

Также на 27 февраля в фонды пенсионного и социального страхования поступило 43,2 млрд грн в виде единого социального взноса (ЕСВ).

Добавим, что Государственная налоговая служба перевыполнила план поступлений в госбюджет по итогам января 2025 г. на 9,8 млрд грн. В общем фонде бюджета поступило 76,1 млрд грн, что на 24,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.