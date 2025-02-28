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В госбюджет Украины в феврале поступило 125,8 млрд грн налогов и сборов
По оперативным данным, в феврале 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 125,8 млрд. грн. налогов, сборов и обязательных платежей.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Основные поступления в бюджет
По итогам февраля Государственная налоговая служба обеспечила 75,6 млрд грн, в том числе:
- 25,8 млрд грн – налог на доходы физических лиц и военный сбор;
- 19,8 млрд грн – налог на добавленную стоимость (НДС) (собранно 32,7 млрд грн, возмещено 12,9 млрд грн );
- 15,2 млрд грн – акцизный налог;
- 11,0 млрд грн – налог на прибыль предприятий;
- 2,5 млрд грн – рентная плата.
Государственная таможенная служба направила в бюджет 44,2 млрд. грн.
Общие поступления в бюджет
С учетом специального фонда общая сумма поступлений в государственный бюджет в феврале составила 244,7 млрд. грн.
Также на 27 февраля в фонды пенсионного и социального страхования поступило 43,2 млрд грн в виде единого социального взноса (ЕСВ).
Добавим, что Государственная налоговая служба перевыполнила план поступлений в госбюджет по итогам января 2025 г. на 9,8 млрд грн. В общем фонде бюджета поступило 76,1 млрд грн, что на 24,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.