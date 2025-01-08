Местные бюджеты в 2024 году получили на 85,6 млрд грн больше, чем в прошлом году

В 2024 году в общий фонд местных бюджетов поступило около 451 млрд грн, что на 87,6 млрд грн больше, чем в 2023 году.

Об этом информирует пресс-служба Министерства финансов.

Основные источники доходов

Основными источниками доходов общего фонда местных бюджетов (без учета межбюджетных трансфертов) в 2024 году стали:

257,5 млрд грн – налог на доходы физических лиц (НДФЛ);

69,1 млрд грн – единый налог;

39,3 млрд грн – плата за землю;

27,8 млрд грн – акцизный налог;

27,1 млрд грн – налог на прибыль предприятий частного сектора экономики;

10,7 млрд грн – налог на недвижимое имущество.

Как росли доходы в регионах

Прирост доходов общего фонда местных бюджетов к 2023 году зафиксирован в Киеве (+36,8%) и в таких областях: Николаевская (+29,5%), Закарпатская (+27,5%), Киевская (+27,2%), Волынская (+26,1%) и Винницкая (+25,1%).

Увеличение доходов в этих регионах обусловлено, в частности, перемещением граждан и бизнеса с территорий, где продолжались или продолжаются боевые действия, а также с временно оккупированных территорий.

Наименьший прирост доходов зафиксирован в областях, где ведутся активные боевые действия или находящиеся под временной оккупацией России, в частности в Донецкой, Запорожской, Херсонской и Луганской областях.

О доходах местных бюджетов

Доходы местных бюджетов условно делятся на собственные (те, что органы местного самоуправления могут "заработать") и переданы (те, что поступают из государственного бюджета на безвозвратной основе или межбюджетные трансферты).

К доходам местных бюджетов относятся: налоговые поступления, неналоговые поступления, доходы от операций с капиталом и трансферты.

Напомним, капитализация рынка земли после доступа к нему украинских юридических лиц за 2024 год выросла на 340,7 млрд грн, что эквивалентно $8,2 млрд.