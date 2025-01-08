Місцеві бюджети у 2024 році отримали на 85,6 млрд грн більше, ніж у попередньому році

У 2024 році до загального фонду місцевих бюджетів надійшло близько 451 млрд грн, що на 87,6 млрд грн більше, ніж у 2023 році.

Про це інформує пресслужба Міністерсва фінансів.

Основні джерела доходів

Основними джерелами доходів загального фонду місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) у 2024 році стали:

257,5 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);

69,1 млрд грн – єдиний податок;

39,3 млрд грн – плата за землю;

27,8 млрд грн – акцизний податок;

27,1 млрд грн – податок на прибуток підприємств приватного сектору економіки;

10,7 млрд грн – податок на нерухоме майно.

Як зростали доходи у регіонах

Приріст доходів загального фонду місцевих бюджетів до 2023 року зафіксовано в Києві (+36,8 %) та в таких областях: Миколаївська (+29,5 %), Закарпатська (+27,5 %), Київська (+27,2 %), Волинська (+26,1 %) та Вінницька (+25,1 %).

Збільшення доходів в цих регіонах зумовлено, зокрема, переміщенням громадян та бізнесу з територій, де тривали або тривають бойові дії, а також з тимчасово окупованих рф територій.

Найменший приріст доходів зафіксовано в областях, де ведуться активні бойові дії або які перебувають під тимчасовою окупацією рф, зокрема в Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Луганській областях.

Про доходи місцевих бюджетів

Доходи місцевих бюджетів умовно поділяються на власні (ті, що органи місцевого самоврядування можуть "заробити") та передані (ті, що надходять з державного бюджету на безповоротній основі, або міжбюджетні трансферти).

До доходів місцевих бюджетів належать: податкові надходження, неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом та трансферти.

Нагадаємо, капіталізація ринку землі після доступу до нього українських юридичних осіб протягом 2024 року зросла на 340,7 млрд грн, що еквівалентно $8,2 млрд.