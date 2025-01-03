Доходи від приватизації в Україні за 2024 рік можуть досягти майже 12 млрд грн - Мінекономіки

У 2024 році надходження від приватизації можуть перевищити план утричі й досягти 12 млрд грн.

Про це заявила перша віцепрем’єр-міністерка України - міністерка економіки України Юлія Свириденко, інформує пресслужба Мінекономіки.

"Можу впевнено сказати, що реформа управління державним майном у 2024 році досягла значних успіхів. Ми не лише запустили велику приватизацію і отримали хороші результати завдяки цьому, але й заклали міцний фундамент для подальшого впровадження принципів ефективного та прозорого управління державними активами", – наголошує Свириденко.

Приватизація в 2024 році

Зазначається, що 2024 рік став рекордним як за обсягом надходжень від приватизації, так і за масштабністю об’єктів, проданих державою. Уряд започаткував велику приватизацію, зокрема для продажу об’єктів вартістю понад 250 мільйонів гривень.

Нових власників у 2024 році знайшли три масштабні об’єкти:

Готель "Україна" , проданий за 2,5 млрд грн. Завдяки аукціону вартість активу зросла у 2,5 раза.

, проданий за 2,5 млрд грн. Завдяки аукціону вартість активу зросла у 2,5 раза. "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" — найбільше в Україні підприємство з видобування та збагачення титанових руд, продане за 3,94 млрд грн.

— найбільше в Україні підприємство з видобування та збагачення титанових руд, продане за 3,94 млрд грн. Завод "Аерок" — перший конфіскований санкційний актив, проданий у межах великої приватизації. За підсумками торгів його вартість зросла майже вдвічі — до 1,9 млрд грн.

Кошти, отримані від продажу санкційних об'єктів, надійдуть до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії і будуть спрямовані на відновлення країни, зазначає Свириденко.

Цей рік показав - навіть попри війну приватизація можлива і необхідна", - підсумовує міністерка економіки.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів включив повний пакет акцій державного АТ "Будівельна компанія "Укрбуд" до списку об'єктів великої приватизації.

Додамо, аукціонна комісія Фонду державного майна визначила стартову ціну приватизації ДАТ "Будівельна компанія "Укрбуд". Компанію виставляють на продаж за 263 млн грн.