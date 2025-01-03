Доходы от приватизации в Украине за 2024 год могут достигнуть почти 12 млрд грн — Минэкономики

В 2024 году поступления от приватизации могут превысить план в три раза и достигнуть 12 млрд грн.

Об этом заявила первый вице-премьер-министр Украины - министерка экономики Украины Юлия Свириденко, информирует пресс-служба Минэкономики.

"Могу уверенно сказать, что реформа управления государственным имуществом в 2024 году достигла значительных успехов. Мы не только запустили большую приватизацию и получили хорошие результаты благодаря этому, но и заложили прочный фундамент для дальнейшего внедрения принципов эффективного и прозрачного управления государственными активами", — подчеркивает Свириденко. .

Приватизация в 2024 году

Отмечается, что 2024 год стал рекордным как по объему поступлений от приватизации, так и по масштабности объектов, проданных государством.

Новых владельцев в 2024 году нашли три масштабных объекта:

Отель "Украина" , проданный за 2,5 млрд грн. Благодаря аукциону стоимость актива выросла в 2,5 раза.

, проданный за 2,5 млрд грн. Благодаря аукциону стоимость актива выросла в 2,5 раза. "Объединенная горно-химическая компания" — крупнейшее в Украине предприятие по добыче и обогащению титановых руд, проданное за 3,94 млрд грн.

— крупнейшее в Украине предприятие по добыче и обогащению титановых руд, проданное за 3,94 млрд грн. Завод "Аэрок" — первый конфискованный санкционный актив, проданный в рамках крупной приватизации. По итогам торгов его стоимость выросла почти вдвое – до 1,9 млрд грн.

Средства, вырученные от продажи санкционных объектов, поступят в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии и будут направлены на восстановление страны, отмечает Свириденко.

"Этот год показал — даже при войне приватизация возможна и необходима", — заключает министерка экономики.

Напомним, Кабинет Министров включил полный пакет акций государственного АО "Строительная компания "Укрбуд" в список объектов крупной приватизации.

Аукционная комиссия Фонда государственного имущества определила стартовую цену приватизации ГАО "Строительная компания "Укрбуд". Компанию выставляют на продажу за 263 млн грн.