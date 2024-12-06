Государственный "Укрстрой" планируют продать за 263 млн грн

Аукционная комиссия Фонда государственного имущества определила стартовую цену приватизации ГАО "Строительная компания "Укрбуд". Компанию выставляют на продажу за 263 млн грн.

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Об этом сообщает пресс-служба ФГИ.

Отмечается, что на заседании аукционной комиссии были определены ключевые параметры продажи государственного пакета акций объекта крупной приватизации.

Так стартовая цена продажи "Укрстроя" составляет 262,646 млн гривен.

Также были разработаны условия приватизации государственного пакета акций компании, в частности:

сохранение основных видов деятельности компании;

погашение долгов по заработной плате и бюджету в течение 6 месяцев.

выплата просроченной задолженности (кроме санкционных кредиторов);

социальные гарантии работникам и недопущение увольнений в течение 6 месяцев;

соблюдение экологического законодательства и содержание защитных сооружений;

заключение нового коллективного договора по завершении действующего;

перечисление дивидендов в госбюджет за 2024-2025 годы.

Сообщается, что в ближайшее время ФГИ направит на утверждение правительства условия приватизации и стартовую цену пакета акций строительной компании "Укрбуд".

О "Укрстрой"

ДАО "Строительная компания "Укрбуд" осуществляет проектирование объектов промышленного и гражданского назначения, выполняет строительно-монтажные работы, подготовку и переподготовку рабочих кадров для нужд строительной отрасли.

В состав компании входят 10 дочерних предприятий, среди которых проектные институты и учебно-курсовые комбинаты.

Государственное акционерное общество "Укрбуд" получило общий консолидированный доход в размере 143 990 тысяч гривен.

Кроме того, государственное акционерное общество "Строительная компания "Укрбуд" является частью "Украинской государственной строительной корпорации "Укрбуд". В 2010-2016 годах корпорацию возглавлял Максим Никитась.

Кроме этой госкомпании, в корпорацию "Укрбуд" также входят десятки частных компаний, формально являющихся "ассоциированными членами". Многие из этих частных компаний связаны с Никитасем. Среди них, в частности, ООО "Укрбуд девелопмент", которое стало известным игроком на рынке строительства благодаря использованию бренда государственной корпорации.

В частности, "Укрбуд девелопмент", занимавшийся жилищным строительством под брендом "Укрбуд", отметился тем, что не завершил строительство 25 жилых комплексов. В 2019 году завершение этих объектов взяла на себя компания "Киевгорстрой".

Кабинет Министров включил полный пакет акций государственного АО "Строительная компания "Укрбуд" в список объектов крупной приватизации.