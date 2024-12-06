Державний "Укрбуд" планують продати за 263 млн грн

Аукціонна комісія Фонду державного майна визначила стартову ціну приватизації ДАТ "Будівельна компанія "Укрбуд". Компанію виставляють на продаж за 263 млн грн.

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Про це повідомляє пресслужба ФДМ.

Зазначається, що під час засідання аукціонної комісії було визначено ключові параметри продажу державного пакета акцій об’єкта великої приватизації.

Так стартова ціна продажу "Укрбуду" становить 262 646 000 гривень.

Також були розроблені умови приватизації державного пакета акцій компанії, зокрема:

збереження основних видів діяльності компанії;

погашення боргів із заробітної плати та до бюджету протягом 6 місяців.

виплата простроченої заборгованості (окрім санкційних кредиторів);

соціальні гарантії працівникам і недопущення звільнень протягом 6 місяців;

дотримання екологічного законодавства та утримання захисних споруд;

укладення нового колективного договору після завершення діючого;

перерахування дивідендів до держбюджету за 2024–2025 роки.

Повідомляється, що найближчим часом ФДМ направить на затвердження уряду умови приватизації і стартову ціну пакета акцій будівельної компанії "Укрбуд".

Про "Укрбуд"

ДАТ "Будівельна компанія "Укрбуд" здійснює проектування об’єктів промислового та цивільного призначення, виконує будівельно-монтажні роботи, здійснює підготовку та перепідготовку робітничих кадрів для потреб будівельної галузі.

До складу компанії входить 10 дочірніх підприємств, серед яких проектні інститути та навчально-курсові комбінати.

Державне акціонерне товариство "Укрбуд" отримало загальний консолідований дохід у розмірі 143 990 тисяч гривень.

Крім того державне акціонерне товариство "Будівельна компанія "Укрбуд" є частиною "Української державної будівельної корпорації "Укрбуд". У 2010-2016 роках корпорацію очолював Максим Микитась.

Окрім цієї держкомпанії, до корпорації "Укрбуд" також входять десятки приватних компаній, які формально є "асоційованими членами". Багато з цих приватних компаній пов'язані з Микитасем. Серед них, зокрема, є ТОВ "Укрбуд девелопмент", яка стала відомим гравцем на ринку будівництва завдяки використанню бренду державної корпорації.

Зокрема, "Укрбуд девелопмент", який займалося житловим будівництвом під брендом "Укрбуд", відзначилося тим, що не завершив будівництво 25 житлових комплексів. У 2019 році завершення цих об'єктів взяла на себе компанія "Київміськбуд".

Кабінет Міністрів включив повний пакет акцій державного АТ "Будівельна компанія "Укрбуд" до списку об'єктів великої приватизації.