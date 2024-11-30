Фонд держмайна продав НДІ "Буран" на аукціоні за 49,5 млн грн

29 листопада Фонд державного майна України (ФДМУ) в рамках малої приватизації провів повторний аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства “Науково-дослідний інститут ”Буран" у Києві.

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Про це свідчать дані платформи Prozorro.Продажі.

У ході торгів ціна об’єкта зросла у 120 разів — з початкових 413 000 грн до 49,5 млн грн.

В аукціоні взяли участь 10 учасників. Переможцем стало товариство з обмеженою відповідальністю "ІЛД", яке запропонувало найвищу ставку.

Що відомо про переможця

Компанія зареєстрована в Броварах лише вісім місяців тому. Її основною діяльністю є технічне обслуговування та ремонт автомобілів.

Згідно з даними УouСontrol У "ІЛД" чотири засновники, серед яких найбільші частки мають Віра Фетісова — 43% та Аліна Шупик — 28%.

Інші двоє засновників — Владислав Пустовой і Марина Візенталь — мають частки в ще двох спільних компаніях. Одна з них також спеціалізується на ремонті автомобілів і зареєстрована за тією ж адресою, що й "ІЛД".

Друга компанія займається вирощуванням прядильних культур. Крім того, Пустовой, Візенталь та Шупик є співвласниками ще одного підприємства з аналогічним напрямом діяльності.

"Буран" продають не вперше

Попередній аукціон із приватизації цього об’єкта відбувся у липні 2024 року. Тоді переможцем стала київська компанія "БАМ-Груп", але вона не внесла оплату за лот. Через це Фонд держмайна скасував результати аукціону, що вимагало проведення нового продажу.

Зазначимо, Науково-дослідний інститут "Буран" — державне підприємство, яке перебувало в управлінні ФДМУ. Його приватизація є частиною стратегії уряду з продажу неефективних державних активів для залучення інвестицій у розвиток економіки.

Новий власник тепер повинен виконати всі зобов’язання за аукціонною угодою, включно з оплатою повної вартості лота.

Додамо, у першій половині 2024 року Фондом державного майна України було продано 213 лотів, а кількість учасників аукціонів перевищила 1,2 тисячі, що в середньому склало 5,5 пропозицій на торги. Активність учасників призводила до збільшення ціни лотів в середньому у 2,5 рази від стартової. Беззаперечним лідером приватизації стала Рівненщина.