У Києві виставлять на аукціон Науково-дослідний інститут "Буран"

23 липня відбудеться онлайн-аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства Науково-дослідного інституту "Буран".

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Про це повідомляє Регіональне відділення Фонду державного майна України по місту Києву.

Стартова ціна об'єкта приватизації становить 413 000 грн.

Об'єкт нерухомості розташований на перехресті вулиць Німецької та Предславинської в Печерському районі столиці. Комплекс включає основні та підсобні приміщення на 4-му та 6-му поверхах нежитлової будівлі.

Згідно з повідомленням, основний вид діяльності інституту – дослідження та експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук.

Станом на 31 березня 2024 року в інституті працювало 16 осіб. Загальна площа будівель та споруд складає 1868,0 кв. м, а земельні ділянки не оформлені. Для участі в аукціоні необхідно зареєструватися до 22 липня.

Згідно з умовами продажу, новий власник повинен погасити борги із заробітної плати та перед бюджетом протягом 6 місяців і зберегти робочі місця для працівників підприємства протягом 6 місяців із дня переходу права власності.

Фонд держмайна зафіксував рекордну кількість учасників на аукціонах з приватизації

В історії Фонду держмайна України зафіксовано найвищий показник активності на онлайн-аукціонах з приватизації. За перші п'ять місяців цього року середня кількість учасників на таких аукціонах склала 5,34, що є рекордом для Фонду.

Для порівняння, у вересні-грудні 2022 року середня кількість учасників становила 3,54, а у 2023 році – 4,8.

З січня по травень поточного року в аукціонах Фонду взяли участь 999 учасників.

Окрім цього, ФДМУ планує влітку 2024 року провести перші аукціони зі здачі в оренду сільськогосподарських земель, що перебувають під його управлінням.