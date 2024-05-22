Україна влітку виставить на аукціони оренду 109 тис. га агроземель

Фонд державного майна України (ФДМУ) планує влітку 2024 року провести перші аукціони зі здачі в оренду сільськогосподарських земель, що перебувають під його управлінням.

Про це повідомила начальниця управління євроінтеграції та міжнародного співробітництва Олеся Мизіна, передає "Інтерфакс-Україна".

За її словами, державні сільськогосподарські землі здаватимуть в оренду вітчизняним і міжнародним інвесторам.

"Залежно від використання землі термін оренди становитиме 14 або 25 років", - сказала вона на другому люксембурзько-українському бізнес-форумі "Швидке відновлення України", організованому LUCC у Люксембурзі.

Мизіна уточнила, що загалом у держави понад 800 тис. га земель, під управлінням ФДМ перебувають 386 тис. га сільгоспземель, з яких на аукціони першого пулу заплановано виставити 109 тис. га.

Що ще в планах на приватизацію у 2024 році

Видання пише, що серед інших цікавих активів, окрім 19 об'єктів великої приватизації, представниця фонду виділила хлібоприймальні підприємства, значну кількість об'єктів у всій Україні для проєктів brownfield, які мають великий потенціал для інвестицій, оскільки мають усю необхідну інфраструктуру.

За словами начальниці управління, в червні-липні на продаж буде виставлено готелі "Україна" і "Козацький", що розміщені в самому центрі Києва.

"Ми розраховуємо на інвестиційні фонди, девелоперів, яким будуть цікаві такі активи. Вони могли б придбати ці готелі і, наприклад, забезпечити їм співпрацю у відомих готельних мережах", - зазначила Мизіна.

Представниця Фонду додала, що цікаві об'єкти є і серед націоналізованих активів, наприклад підприємство з виробництва газобетону "Аерок".

"Кожен долар США, який ми отримуємо від приватизації, приносить в економіку України ще чотири долари США за рахунок створення робочих місць, за рахунок модернізації наявних потужностей або нових технологій, і саме тому приватизація є одним з ефективних способів інвестування в українську економіку", - підсумувала Мизіна.

Велика приватизація

У ФДМУ розраховують, що від продажу об'єктів приватизації у 2024 році до бюджету України надійде 4 млрд гривень.

Топовими пропозиціями на 2024 рік Фонд називає:

Об'єднану гірничо-хімічну компанію (ОГХК);

Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат (санкційний актив);

ПАТ "Центренерго";

Одеський припортовий завод;

готель "Україна";

ТРЦ Ocean Plaza (санкційний актив);

ПрАТ "Індар" (підприємство з виробництва інсуліну);

Уманський лікеро-горілчаний завод.

Протягом 2024 року мають відбутися й понад 300 аукціонів із продажу об’єктів малої приватизації. Мінімальні надходження від неї прогнозуються на рівні 1 млрд гривень.

Нагадаємо, онлайн-аукціони, які проводив Фонд держмайна із продажу об'єктів у 2023 році, призвели до збору понад 2,6 млрд гривень для державного бюджету, а приватизація комунальних об'єктів вилилася у понад 650 млн гривень для громад. Загалом, державна електронна система "Прозорро.Продажі" поповнила бюджети на понад 3,3 млрд гривень.

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