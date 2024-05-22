Украина летом выставит на аукционы аренду 109 тыс. га агроземель

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует летом 2024 года провести первые аукционы по сдаче в аренду сельскохозяйственных земель, находящихся под его управлением.

Об этом сообщила начальник управления евроинтеграции и международного сотрудничества Олеся Мызина, передает "Интерфакс-Украина".

По ее словам, государственные сельскохозяйственные земли будут сдавать в аренду отечественным и международным инвесторам.

"В зависимости от использования земли срок аренды будет составлять 14 или 25 лет", - сказала она на втором люксембургско-украинском бизнес-форуме "Быстрое восстановление Украины", организованном LUCC в Люксембурге.

Мызина уточнила, что всего у государства более 800 тыс. га земель, под управлением ФГИ находятся 386 тыс. га сельхозземель, из которых на аукционы первого пула запланировано выставить 109 тыс. га.

Что еще в планах на приватизацию в 2024 году

Издание пишет, что среди других интересных активов, кроме 19 объектов крупной приватизации, представитель фонда выделила хлебоприемные предприятия, значительное количество объектов по всей Украине для проектов brownfield, имеющих большой потенциал для инвестиций, поскольку имеют всю необходимую инфраструктуру.

По словам начальницы управления, в июне-июле на продажу будут выставлены отели "Украина" и "Казацкий", расположенные в самом центре Киева.

"Мы рассчитываем на инвестиционные фонды, девелоперов, которым будут интересны такие активы. Они могли бы приобрести эти отели и, например, обеспечить им сотрудничество в известных гостиничных сетях", - отметила Мызина.

Представительница Фонда добавила, что интересные объекты есть и среди национализированных активов, например предприятие по производству газобетона "Аэрок".

"Каждый доллар США, получаемый от приватизации, приносит в экономику Украины еще четыре доллара США за счет создания рабочих мест, за счет модернизации имеющихся мощностей или новых технологий, и именно поэтому приватизация является одним из эффективных способов инвестирования в украинскую экономику", - подытожила Мызина.

Большая приватизация

В ФГИУ рассчитывают, что от продажи объектов приватизации в 2024 году в бюджет Украины поступит 4 млрд гривен.

Топовыми предложениями на 2024 год Фонд называет:

Объединенная горно-химическая компания (ОГХК);

Демуринский горно-обогатительный комбинат (санкционный актив);

ПАО "Центрэнерго";

Одесский припортовый завод;

гостиница "Украина";

ТРЦ Ocean Plaza (санкционный актив);

ЧАО "Индар" (предприятие по производству инсулина);

Уманский ликероводочный завод.

В 2024 году должны состояться и более 300 аукционов по продаже объектов малой приватизации. Минимальные поступления от нее прогнозируются на уровне 1 млрд гривен.

Напомним, онлайн-аукционы, проводимые Фондом госимущества по продаже объектов в 2023 году, привели к сбору более 2,6 млрд гривен для государственного бюджета, а приватизация коммунальных объектов вылилась более чем в 650 млн гривен для общин. В целом, государственная электронная система "Прозорро.Продажи" пополнила бюджеты более чем на 3,3 млрд гривен.

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