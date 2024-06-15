OpenAI может стать коммерческой корпорацией

Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI, разработчика ChatGPT, сообщил, что компания рассматривает возможность изменения своей структуры управления на коммерческий бизнес, не контролирующий правление некоммерческой организации.

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Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что один из рассматриваемых сценариев Альтманом – это коммерческая корпорация, которую используют такие конкуренты, как Anthropic и xAI.

Дискуссии о реструктуризации идут плавно, и Альтман и его коллеги-директора могут в итоге принять другой подход.

В ответ на запрос Reuters о комментариях, в OpenAI сообщили, что компания продолжает сосредотачиваться на создании искусственного интеллекта, который принесет пользу всем.

"Некоммерческая организация является основой нашей миссии и будет продолжать свое существование", - отметили в OpenAI.

Сэм Альтман является соучредителем компании OpenAI, разрабатывающей чат-бот ChatGPT. Альтман стал одной из известнейших фигур в ИТ-индустрии.

О ChatGPT

ChatGPT, чат-бот от OpenAI, стал самым быстрорастущим программным приложением в мире через шесть месяцев после запуска в ноябре 2022 года. Он также спровоцировал запуск конкурирующих чат-ботов от Microsoft, Alphabet и ряда стартапов, что положило начало соревнованию среди крупных технологических компаний в запуске собственных предложений на основе генеративного искусственного интеллекта.

С момента своего дебюта ChatGPT помогает компаниям в широком спектре задач, начиная от обобщения документов и заканчивая написанием компьютерного кода.

В апреле 2024 года OpenAI предоставила доступ своим платным пользователям к обновленной версии передовой языковой модели под названием GPT-4 Turbo . Это обновление принесло значительные улучшения в области математики, логики, программирования и письма.

По словам разработчиков, новая модель может обрабатывать значительно больший объем текста - до 300 страниц, что в шесть раз больше предыдущего предела в 50 страниц. Это позволяет модели давать более сложные и детализированные ответы. Кроме того, GPT-4 Turbo способен создавать подписи и описания к изображениям, а также преобразовывать текст в язык.

В мае же OpenAI представила новую модель голосового помощника GPT-4o, обсуждающего аудио, изображение и текст в режиме реального времени. Обновленная версия чат-бота может реагировать на аудиовход только за 232 миллисекунды (в среднем это происходит за 320 миллисекунд), что соответствует реакции человека в разговоре. До этого использовать голосовой режим для разговора с ChatGPT можно было со средней задержкой 2,8 секунды (GPT-3,5) и 5,4 секунды (GPT-4).

Также в этом месяце OpenAI сообщила, что запускает инструмент, который может обнаруживать изображения , созданные его генератором преобразования текста в изображение DALL-E 3, на фоне роста беспокойства по поводу влияния созданного ИИ контента на важные выборы, которых в этом году проходит в мире особенно много.

Источник фото: ua.depositphotos.com