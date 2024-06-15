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OpenAI может стать коммерческой корпорацией
Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI, разработчика ChatGPT, сообщил, что компания рассматривает возможность изменения своей структуры управления на коммерческий бизнес, не контролирующий правление некоммерческой организации.
Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что один из рассматриваемых сценариев Альтманом – это коммерческая корпорация, которую используют такие конкуренты, как Anthropic и xAI.
Дискуссии о реструктуризации идут плавно, и Альтман и его коллеги-директора могут в итоге принять другой подход.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
В ответ на запрос Reuters о комментариях, в OpenAI сообщили, что компания продолжает сосредотачиваться на создании искусственного интеллекта, который принесет пользу всем.
"Некоммерческая организация является основой нашей миссии и будет продолжать свое существование", - отметили в OpenAI.
Сэм Альтман является соучредителем компании OpenAI, разрабатывающей чат-бот ChatGPT. Альтман стал одной из известнейших фигур в ИТ-индустрии.
О ChatGPT
ChatGPT, чат-бот от OpenAI, стал самым быстрорастущим программным приложением в мире через шесть месяцев после запуска в ноябре 2022 года. Он также спровоцировал запуск конкурирующих чат-ботов от Microsoft, Alphabet и ряда стартапов, что положило начало соревнованию среди крупных технологических компаний в запуске собственных предложений на основе генеративного искусственного интеллекта.
С момента своего дебюта ChatGPT помогает компаниям в широком спектре задач, начиная от обобщения документов и заканчивая написанием компьютерного кода.
В апреле 2024 года OpenAI предоставила доступ своим платным пользователям к обновленной версии передовой языковой модели под названием GPT-4 Turbo . Это обновление принесло значительные улучшения в области математики, логики, программирования и письма.
По словам разработчиков, новая модель может обрабатывать значительно больший объем текста - до 300 страниц, что в шесть раз больше предыдущего предела в 50 страниц. Это позволяет модели давать более сложные и детализированные ответы. Кроме того, GPT-4 Turbo способен создавать подписи и описания к изображениям, а также преобразовывать текст в язык.
В мае же OpenAI представила новую модель голосового помощника GPT-4o, обсуждающего аудио, изображение и текст в режиме реального времени. Обновленная версия чат-бота может реагировать на аудиовход только за 232 миллисекунды (в среднем это происходит за 320 миллисекунд), что соответствует реакции человека в разговоре. До этого использовать голосовой режим для разговора с ChatGPT можно было со средней задержкой 2,8 секунды (GPT-3,5) и 5,4 секунды (GPT-4).
Также в этом месяце OpenAI сообщила, что запускает инструмент, который может обнаруживать изображения , созданные его генератором преобразования текста в изображение DALL-E 3, на фоне роста беспокойства по поводу влияния созданного ИИ контента на важные выборы, которых в этом году проходит в мире особенно много.
Источник фото: ua.depositphotos.com