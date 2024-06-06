В айфонах появится ChatGPT: Apple и OpenAI заключили соглашение

Американская корпорация Apple подписала соглашение об интеграции ChatGPT от OpenAI в операционную систему iPhone. О сделке объявят на Всемирной конференции разработчиков Apple на следующей неделе.

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Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Apple, стремясь догнать утраченное в области ИИ, заключила партнерское соглашение об интеграции ChatGPT от OpenAI в операционную систему iPhone.

Пока компании не заявили о соглашении публично, и его условия остаются неизвестными.

Как пишет Bloomberg, это соглашение позволит OpenAI получить доступ к сотням миллионов пользователей Apple, в том числе и тем, которые могли бы не решиться использовать ChatGPT.

Apple же соглашение позволит использовать самую популярную технологию эпохи искусственного интеллекта и соединить ее со своими устройствами.

Apple разрабатывает множество функций искусственного интеллекта и наполняет своего цифрового помощника Siri ИИ. Но свой чат-бот компании еще не готов.

По мнению Дага Киттлауса, который был соучредителем и управлял компанией Siri до того, как она была приобретена американской компанией, партнерство с OpenAI, вероятно, является "кратко- и среднесрочным" для Apple.

"Но вы можете быть уверены, что они будут упорно работать над развитием своих собственных компетенций здесь", – добавил он.

По словам одного из источников издания, Apple выбрала OpenAI своим первым партнером в области искусственного интеллекта по нескольким причинам. Во-первых, она получила от OpenAI лучшие деловые условия, чем от Google и Gemini. Во-вторых, Apple считает, что технология OpenAI является лучшей на рынке. И в-третьих, интеграция ИИ от Google в iPhone могла создать впечатление, что крупнейший технологический соперник Apple победил его в новой важной сфере.

Напомним, в апреле 2024 года OpenAI предоставила доступ своим платным пользователям. обновленной версии передовой языковой модели под названием GPT-4 Turbo . Это обновление принесло значительные улучшения в области математики, логики, программирования и письма.

По словам разработчиков, новая модель может обрабатывать значительно больший объем текста - до 300 страниц, что в шесть раз больше предыдущего предела в 50 страниц. Это позволяет модели давать более сложные и детализированные ответы. Кроме того, GPT-4 Turbo способен создавать подписи и описания изображений, а также преобразовывать текст в язык.

ШИ от Apple

В июле стало известно, что Apple работает над инструментами собственного искусственного интеллекта, которые могли бы бросить вызов OpenAI, Alphabet Google и другим, но компания еще не разработала четкую стратегию для выпуска технологии для потребителей.

Производитель iPhone создал собственную структуру для создания больших языковых моделей на основе искусственного Ajax. Apple также создала службу чат-бота, которую некоторые инженеры называют Apple GPT. "Ajax" используется для создания больших языковых моделей и служит основой для внутреннего инструмента в стиле ChatGPT.

Сотрудники Apple рассказали, что инструмент компании по существу повторяет Bard, ChatGPT и Bing AI и не содержит никаких новых функций или технологий.

Источник фото: ua.depositphotos.com