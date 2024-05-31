Apple обновит Siri с расширенными возможностями ИИ, включая голосовое управление посторонними приложениями - СМИ

Apple Inc. активно работает над существенным обновлением своего виртуального помощника Siri, которое придаст ему расширенные возможности искусственного интеллекта. Об этом сообщает со ссылкой на источники Bloomberg.

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Отмечается, что такое обновление позволит Siri выполнять более сложные задачи, а также управлять функциями сторонних приложений с помощью голосовых команд, делая его еще более полезным и универсальным инструментом для пользователей.

Более того, это обновление является частью масштабной стратегии Apple в сфере искусственного интеллекта, представленной на Всемирной конференции разработчиков 10 июня. Впрочем, официально компания это не комментирует.

Среди новых функций, которые, как ожидается, представит Apple, транскрипция голосовых напоминаний и отчетов, быстрый просмотр веб-сайтов и уведомлений, автоматические ответы на сообщения, расширенные возможности редактирования фотографий, а также создание эмодзы с помощью ИИ.

Apple планирует реализовать базовые функции искусственного интеллекта непосредственно на устройствах пользователей, что позволит им работать даже без подключения к интернету. Более сложные операции будут производиться с помощью облачных вычислений.

Сотрудничество Apple с разработчиками ИИ

Напомним, что Apple активно сотрудничает с OpenAI. Компания планирует интегрировать чат-боты и другие технологии OpenAI в свою операционную систему iOS для iPhone.

Она будет содержать ряд функций, основанных на собственной большой языковой модели Apple, способной генерировать текст, похожий на человеческий. Кроме того, Apple рассматривает возможность сотрудничества с другими партнерами для создания функции чат-бота, подобной ChatGPT от OpenAI.

Также компания продолжает переговоры с материнской компанией Google – Alphabet Inc. - по использованию в будущем ее модели ИИ под названием Gemini.

Однако Siri в основном выполняет простые команды - такие как воспроизведение музыки, поиск информации и управление умным домом. Разработчики могут создавать специальные команды для своих программ, а пользователи – вручную настраивать ярлыки Siri. Новая система Siri должна пойти дальше, используя ИИ для автоматической активации функций на основе действий пользователя.

Разработка новой функции Siri является одним из самых амбициозных проектов Apple в области искусственного интеллекта. Ожидается, что она появится в обновлении iOS 18 в следующем году. В начале Siri сможет выполнять только одну команду за один раз, но впоследствии пользователи смогут комбинировать несколько команд в одном запросе.

Благодаря такому обновлению Apple стремится восстановить лидерство в сфере голосовых помощников и искусственного интеллекта, где она потеряла позиции, уступив конкурентам, таким как Alexa от Amazon и Google Assistant.

Apple вынуждена догонять конкурентов

Такие техногиганты, как Google и Microsoft, сейчас инвестируют значительные средства в исследования и разработки в области ИИ. Apple, хотя и увеличивает свои инвестиции в ИИ, все же отстает от конкурентов по объемам финансирования и количеству исследовательских проектов.

Также, в отличие от Google и OpenAI, имеющих собственные большие языковые модели (LLM), такие как LaMDA и GPT-3, Apple пока не представила свою собственную LLM.

Это ограничивает возможности Siri по сравнению с конкурентами, которые используют LLM для улучшения понимания природного языка и генерации ответов.

Источник фото: ua.depositphotos.com