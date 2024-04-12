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Mac от Apple обновят чипами M4, которые ориентированы на искусственный интеллект

Mac от Apple обновят чипами M4, которые ориентированы на искусственный интеллект
Фото: apple.com/ru

Технологический гигант Apple начнет обновлять свою линейку компьютеров Mac чипами M4 в конце 2024 года. Чип M4 будет сосредоточен на повышении производительности возможностей искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Apple уже приближается к началу производства нового чипа M4, который будет иметь не менее трех разновидностей. Чипы используются для обновления всех моделей Mac.

Вполне возможно, что линейка вся линейка Mac получит M4 в конце 2024 – начале 2025 года.

Первыми чипами M4 будут обновлены iMac, бюджетные 14-дюймовые MacBook Pro, высококлассные 14-дюймовые MacBook Pro, 16-дюймовые MacBook Pro и Mac mini, а весной 2025 года – 13-дюймовые и 15-дюймовые модели MacBook Air. – Mac Studio, а позже – Mac Pro.

Чипы будут иметь кодовые названия Donan для младшего класса, Brava для среднего класса и Hidra для старшего класса. Чип Donan будет использоваться в MacBook Pro начального уровня, MacBook Air и Mac mini, а чип Brava – в MacBook Pro и Mac mini более высокого уровня.

Версии настольных компьютеров Mac на базе M4 могут поддерживать до 512 ГБ оперативной памяти вместо нынешнего лимита в 192 ГБ.

Чипы M4 будут производиться по тому же 3-нанометровому техпроцессу, что и чипы M3, но поставщик Apple, компания TSMC, вероятно, будет использовать улучшенную версию 3-нанометрового техпроцесса для повышения производительности и энергоэффективности.

Apple также планирует добавить значительно улучшенный нейронный двигатель, имеющий увеличенное количество ядер для задач искусственного интеллекта.

Как пишет Bloomberg, продажи компьютеров Apple упали на 27% с 2022 года, а запуск MacBook с чипом M3 не очень помог исправить эту ситуацию, поскольку чипы не имели большого преимущества над M2.

Кроме того, компания пытается догнать Microsoft и Google в разработке и внедрении искусственного интеллекта в устройстве.

Напомним, что компания Apple начала производство долгожданных новых iPad, поскольку линейка планшетов компании не обновлялась около 18 месяцев. Известно, что запуск новых iPad планируется к началу мая.

Автор:
Светлана Манько