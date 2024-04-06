Apple сократила более 600 сотрудников после отказа от проекта по производству авто

Компания Apple уволила более 600 сотрудников в Калифорнии в рамках решений о прекращении проектов электромобилей и смарт-часов. Над проектом авто работали около 2000 сотрудников.

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Об этом пишет Вloomberg .

Согласно отчетам, поданным компанией, подала государству в соответствии с программой уведомления об адаптации и переподготовке работников (WARN), по меньшей мере 87 человек работали по адресу, соответствующему секретному объекту Apple, где разрабатывались экраны следующего поколения, тогда как другие были расположены в зданиях, связанных с проектом автомобиля.

Apple впервые пыталась разработать собственные дисплеи для устройств, используя секретное производственное предприятие, однако технологию закрыли и потребителям, вероятно, придется подождать несколько лет, прежде чем увидеть результаты.

Переведенные работники будут разрабатывать ШИ и роботов

Согласно отчетам, 371 сотрудник был уволен в головном офисе Apple, связанном с автомобилями, а также пострадали десятки других в нескольких спутниковых офисах. В некоторых случаях члены автомобильной группы Apple были переведены в другие команды, например для работы по искусственному интеллекту или персональной робототехнике. Эти сотрудники сосредоточятся на проектах генеративного искусственного интеллекта, который становится все более ключевым приоритетом для компании.

Издание пишет, что в WARN не раскрывают полный объем сокращения рабочих мест, поскольку Apple имела много инженеров на обоих проектах в других регионах, включая Аризону.

Известно, что в конце февраля Apple начала сворачивать обе инициативы, считавшиеся серьезными попытками продвижения технологий компании или выхода на новые значительные сферы. Автомобильный проект был отменен из-за нерешительности среди руководителей по его направлению и проблемам с расходами. Программа экранов была закрыта из-за проблем с техникой, поставщиками и расходами.

Напомним, 27 февраля Apple сообщила, что прекратила десятилетние усилия по созданию электромобиля, отказываясь от одного из самых амбициозных проектов в истории компании.

Источник фото: ua.depositphotos.com