Apple скоротила понад 600 співробітників після відмови від проєкту з виробництва авто

Компанія Apple звільнила понад 600 співробітників у Каліфорнії в рамках рішень про припинення проектів електромобілів і смарт-годинників. Над проектом авто працювали майже 2000 співробітників.

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Про це пише Вloomberg.

Згідно із звітами, які подала компанія подала державі відповідно до програми сповіщення про адаптацію та перепідготовку працівників (WARN), щонайменше 87 людей працювали за адресою, що відповідає секретному об’єкту Apple де розроблялися екрани наступного покоління, тоді як інші були розташовані в будівлях, пов’язаних з проектом автомобіля.

Зазначається, що Apple вперше намагалась розробити власні дисплеї для пристроїв, використовуючи секретне виробниче підприємство, проте технологію закрили і споживачам, ймовірно, доведеться почекати кілька років, перш ніж побачити результати.

Переведені працівники розроблятимуть ШІ та роботів

Згідно зі звітами, 371 співробітник був звільнений в головному офісі Apple, пов’язаному з автомобілями, а також постраждали десятки інших в кількох супутникових офісах. У деяких випадках члени автомобільної групи Apple були переведені в інші команди, наприклад, для роботи зі штучного інтелекту або персональної робототехніки. Ці співробітники зосередяться на проектах генеративного штучного інтелекту, що стає все більш ключовим пріоритетом для компанії.

Видання пише, що у WARN не розкривають повний обсяг скорочення робочих місць, оскільки Apple мала багато інженерів на обох проектах в інших регіонах, включаючи Арізону.

Відомо, що наприкінці лютого Apple почала згортати обидві ініціативи, які вважалися серйозними спробами просування технологій компанії або виходу на значні нові сфери. Автомобільний проект був скасований через нерішучість серед керівників щодо його напряму та проблем з витратами. Програму екранів було закрито через проблеми з технікою, постачальниками та витратами.

Нагадаємо, 27 лютого Apple повідомила, що припинила десятирічні зусилля зі створення електромобіля, відмовляючись від одного з найбільш амбітних проектів в історії компанії.

Джерело фото: ua.depositphotos.com