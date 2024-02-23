Apple запускає спортивний додаток для iPhone

Компанія Apple запустила Apple Sports, безкоштовний додаток для iPhone, який надає результати спортивних матчів, ключову статистику та коефіцієнти ставок у реальному часі.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що у новому додатку користувачі отримають доступ до даних у реальному часі з НБА, НХЛ і MLS та інших ліг.

Додаток, перший від Apple на спортивній арені, також пропонує дані в режимі реального часу для чоловічого та жіночого баскетболу NCAA. Згодом будуть додані й інші ліги, включаючи NFL та MLB.

"Ми створили Apple Sports, щоб дати спортивним уболівальникам те, чого вони хочуть — програму, яка забезпечує неймовірно швидкий доступ до результатів і статистики", — сказав Едді К’ю, старший віце-президент із служб Apple.

Як пише видання, додаток, який не буде містити реклами, дозволить Apple зануритися у світ спорту, багатомільярдний бізнес, кинувши виклик медіа-компаніям, які традиційно володіли прибутковими правами на трансляцію.

Це також може перевернути ринок мобільних спортивних додатків, де протягом тривалого часу домінували рекламні програми від ESPN та інших.

Останніми роками Apple уклала угоди з різними спортивними лігами, такими як MLB і MLS, щодо трансляції ігор на своєму сервісі Apple TV+.

Apple Sports сповіщатиме користувачів про те, де транслюється гра, але не транслюватиме ігри безпосередньо в програмі..

Нагадаємо, Apple, яка минулого року продала понад 234 мільйони телефонів, зараз на підйомі. Компанія займає левову частку світового ринку смартфонів, потіснивши вперше за 12 років південнокорейську Samsung з першого місця.

Нещодавно Apple випустила три програми для комп'ютерів на операційній системі Windows - Apple Music, Apple TV та Apple Devices.

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