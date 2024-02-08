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Техно
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Замінять iTunes: Apple офіційно випустила три програми для ПК на ОС Windows

Apple
Фото: Depositphotos

Американська компанія Apple офіційно випустила три програми для комп'ютерів на операційній системі Windows - Apple Music, Apple TV та Apple Devices.

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Про це йдеться в прес-релізі компанії.

"У Windows 10 та пізніших версіях ви можете отримати доступ до музики, відеоконтенту та пристроїв Apple в окремих програмах: Apple Music, Apple TV та Apple Devices", - йдеться в повідомленні.

Ці спеціальні програми розроблені спеціально для прослуховування музики, перегляду контенту та керування пристроями Apple. Зазначається, що у разі якщо комп'ютер не підтримує ці програми, можна продовжувати використовувати iTunes для Windows.

Що потрібно знати про програми Apple Music, Apple TV та Apple Devices

  • знадобиться Windows 10 або пізніша версія; 
  • необхідно завантажити всі три програми: Apple Music, Apple TV та Apple Devices. Якщо завантажити лише одну з цих програм, iTunes запропонує завантажити дві інші, щоб отримати доступ до музичного та відеоконтенту з медіатеки iTunes; 
  • після завантаження цих програм можна використовувати iTunes тільки для доступу до своїх подкастів та аудіокниг; 
  • програми Apple Music та Apple TV зчитують вміст медіатеки iTunes, тому не варто видаляти медіатеку iTunes; 
  • щоб отримати доступ до покупок в iTunes Store у програмах Apple Music та Apple TV, необхідно авторизувати комп'ютер за допомогою ідентифікатора Apple ID.

Щоб отримати доступ до музичного та відеоконтенту з медіатеки iTunes, потрібно використовувати програми Apple Music та Apple TV. Для керування iPhone або iPad призначена програма Apple Devices.

Завантажити програми із Microsoft Store можна за наступними посиланнями: Apple Music, Apple TV, Apple Devices.

Після завантаження програм варто перевірити наявність оновлень у Microsoft Store.

Видання The Verge повідомляє, що ці програми зʼявилися у Microsoft Store ще у 2023 році в якості  попередніх версій, однак наразі Apple прибрала зі своїх сторінок позначки про попередні версії.

Про програми Apple TV і Apple Music для Windows корпорація Microsoft оголосила ще у жовтні 2022 року.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Ольга Колесніченко