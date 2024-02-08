Замінять iTunes: Apple офіційно випустила три програми для ПК на ОС Windows

Американська компанія Apple офіційно випустила три програми для комп'ютерів на операційній системі Windows - Apple Music, Apple TV та Apple Devices.

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Про це йдеться в прес-релізі компанії.

"У Windows 10 та пізніших версіях ви можете отримати доступ до музики, відеоконтенту та пристроїв Apple в окремих програмах: Apple Music, Apple TV та Apple Devices", - йдеться в повідомленні.

Ці спеціальні програми розроблені спеціально для прослуховування музики, перегляду контенту та керування пристроями Apple. Зазначається, що у разі якщо комп'ютер не підтримує ці програми, можна продовжувати використовувати iTunes для Windows.

Що потрібно знати про програми Apple Music, Apple TV та Apple Devices

знадобиться Windows 10 або пізніша версія;

необхідно завантажити всі три програми: Apple Music, Apple TV та Apple Devices. Якщо завантажити лише одну з цих програм, iTunes запропонує завантажити дві інші, щоб отримати доступ до музичного та відеоконтенту з медіатеки iTunes;

після завантаження цих програм можна використовувати iTunes тільки для доступу до своїх подкастів та аудіокниг;

програми Apple Music та Apple TV зчитують вміст медіатеки iTunes, тому не варто видаляти медіатеку iTunes;

щоб отримати доступ до покупок в iTunes Store у програмах Apple Music та Apple TV, необхідно авторизувати комп'ютер за допомогою ідентифікатора Apple ID.

Щоб отримати доступ до музичного та відеоконтенту з медіатеки iTunes, потрібно використовувати програми Apple Music та Apple TV. Для керування iPhone або iPad призначена програма Apple Devices.

Завантажити програми із Microsoft Store можна за наступними посиланнями: Apple Music, Apple TV, Apple Devices.

Після завантаження програм варто перевірити наявність оновлень у Microsoft Store.

Видання The Verge повідомляє, що ці програми зʼявилися у Microsoft Store ще у 2023 році в якості попередніх версій, однак наразі Apple прибрала зі своїх сторінок позначки про попередні версії.

Про програми Apple TV і Apple Music для Windows корпорація Microsoft оголосила ще у жовтні 2022 року.

Фото: ua.depositphotos.com